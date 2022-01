提前一个月订的票,现场出示护照及疫苗证明,我在恍惚中,在洛杉矶也和几位艺术大师和艺术捐赠者时空相遇,忘却疫情,迎接了新的一年。

几次想参观洛杉矶盖蒂中心,可能是因为看了2017年的电影《金钱世界》(All the Money in the World),因此更想到这个神奇而矛盾的地方看看,可是行程匆促未能如愿,而且美国对我来说总有点远,想想算了。加州阴雨的圣诞期间,奥密克戎病毒四起,奇妙的是车驶过UCLA不久,抵达我的目的地。在旅行不怎么便捷,游客相对稀少的疫情期间,有一个福利就是到处都不拥挤,给观看艺术保留了欣赏和思考的余地。

说到1970年代美国首富保罗盖蒂(J. Paul Getty),他是神秘而矛盾的石油怪杰,一方面智慧、果敢、慷慨,一方面吝啬、冷酷、绝情,但盖蒂对艺术的捐赠从不吝惜。

电影《金钱世界》,把真实富豪孙子绑架案例改编成一尊艺术品,绑架事件的外表下,展开的是亿万富翁与普通人不同的世界观、价值观。母亲夹在绑匪和盖蒂之间走钢丝,各种视角的相互作用,而盖蒂的终极目的是在衡量自己的得失、金钱与亲情的辩证相映成趣。由人物推故事,由故事写人物,绝佳的写作范本。

影片黑色氛围浓厚,表面讲述绑架案,事实上是给盖蒂和金钱立传。现实绑架案与世界首富、影片故事,幕后的换角风波、薪酬差距、巨资重拍,都是金钱世界的代表,三者之间构成了一种巧妙的三重世界的关系。

盖蒂生逢冒险家盛行的时代,生于冒险家的家族与地域,有倾家荡产买下中东不毛之地的气魄及眼光,他是个传奇企业家的同时,也是个花花公子,冷血的父亲,无论是他的孩子还是孙子,没有几个生活是幸福的。

据说每次外出吃饭,他永远只付自己那一份钱,哪怕跟情人们吃饭,都不愿意掏钱,而在他死后,仅仅给自己的子孙们留下了500美元的遗产……

然而他说:“一个不爱好艺术的人是一个没有完全开化的人。”他对古典美术和雕塑颇有研究,甚至出版几部美术理论的专著。

带着这样的背景认知,造访盖蒂中心就会完全让你在矛盾中惊叹和震撼!盖蒂博物馆所属的盖蒂中心,是加州甚至是全世界收藏最丰富的博物馆之一,这个位于圣莫尼卡山区405号高速公路旁的巨大建筑群,在建筑师理查德·迈耶的监督下,历经数年于1997年底落成开幕。

盖蒂收购了大量的名画、家具、钟表、玉器成百上千件,在经济萧条年代艺术品跌价的时候他更是变本加厉得大肆收集近乎狂人。博物馆免费对外开放,任何人只要脚上穿鞋,都可以进来观赏。他把全部财产33亿美元中的22亿捐助给博物馆,在为后人留下一段传奇故事的同时,也保存了不朽的文化遗产。

个人最喜欢北馆收藏的彩绘玻璃,以及非常华丽的手绘圣经本。西馆收藏了18到20世纪的雕塑品意大利装饰艺术,以及19世纪的绘画作品。这里可以看到丰富的新古典、浪漫派、印象派等作品,米勒、雷诺瓦、马内、高更、莫奈以及镇馆之宝——梵高的《鸢尾花》(Irises)布面油画。

虽然免费,但须上官网预约时间,车开到山下,然后坐免费小火车上山。能在此呆一天,看艺术,看建筑,看日落。可惜下雨,欣赏建筑部分未能尽兴,下次要来一天。建议你看完电影再来,体验这种巨大的矛盾,价值的冲突以及纯粹艺术和残酷现实棱角分明的冲撞。

无独有偶,城市另一边的亨廷顿公园,占地84公顷,也是由大富豪亨利·爱德华兹·亨廷顿(1850-1927)捐赠,在美国西部开发的时代浪潮中,积累了大量的财富,他60岁退休后,兴趣和精力转向收藏珍版图书、名人手稿和艺术品,并出巨资建设这个巨大的花园、图书馆、艺术馆,作为自己的私家园林和住宅。亨廷顿公园是集园林、图书馆、艺术馆于一身的公园,如今已成为一处著名旅游景观。

从沙漠回到洛杉矶有一种穿越感,更穿越的是1月5日是日本动画大师宫崎骏80大寿,在2021年9月刚开幕的奥斯卡电影博物馆看他的北美特展。这个特展不允许拍照,但60年职业生涯的手绘创作,动画历史演变以及沉浸式展览体验,都让人再次分不清虚幻和现实。

奥斯卡电影博物馆是美国第一个专门用于展示艺术、科学、工艺、商业和电影史的大型博物馆。定展和轮展将协助参观者了解好莱坞电影业所做出的文化贡献。

建筑师佐伦·皮亚诺操刀,对旧址一栋初建于1938年的流线型大厦重新设计改造升级,从远看是透明球形建筑,像一个未来主义的飞艇,也像是瓶香水,矗立在洛杉矶郡艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art)巨大岩石雕塑《悬浮体》(Levitated Mass)后面。

二楼有一个关于西班牙电影导演佩德罗·阿尔摩多华40年职业生涯的展出,包括他的电影海报,以及他创作的探索家庭、身体、内疚、痛苦、母亲、音乐剧和宗教教育主题的视频装置。

