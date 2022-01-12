“欲念一起，就会脱离清净的世界…”

星云大师说：分享故事：小豹离开族群独自觅食，可是一直找不到食物，肚子饿极了。突然，它看到一只大象躺在地上，走近一看，大象已死。小豹好高兴，立刻从象的鼻子咬下去，可是象鼻子像木头那么硬。它再咬象的耳朵，又像咬到铁片；小豹饿得发慌，绕着大象转，好不容易发现象的肛门比较软，它好高兴地一直咬、一直钻进去，不知不觉就钻进大象的肚里。

大象肚子里有很多内脏可以吃，小豹高兴得不想出来。它在里面大吃特吃，吃饱了就睡，醒了觉得口渴就喝象尸腹中的血水，饿了又继续吃。过了几天，死象的身体受到太阳照射和热风吹袭，表皮风干了，肛门也紧缩。小豹发觉里面的空间愈来愈狭窄、黑暗，很着急地在里面乱闯，可是不论多么用力都钻不出来。过了几天，下了一场大雨，死象的身体膨胀、腐烂了，小豹使尽全身的力气，好不容易沖出象的肛门。

小豹快乐地高喊：“外面的世界多么宽阔、自由啊！”但是小豹很快就发觉，它不但身体虚弱无力，而且全身的毛脱落得一根不剩！因为它浸泡在污秽的血水里好几天，所以全身的毛都掉光了，好像一个怪物。

小豹感到很悲哀，它想：“为什么原本生活在天宽地阔的环境中，却不知珍惜，钻入污秽的世界，却自以为乐；等到好不容易出来了，已经不像原来的自己了！”

诱惑

世间诱惑很多，而许多人只能以贪嗔痴对应，只是贪嗔痴“三毒”是戕害我们身心最大的敌人，可以这样做一个比喻：心理的贪病好比是身体的胃病，害胃病是因贪吃饮食太多的缘故。心理的嗔病好比是身体的肺病，肺病能烂坏人体内部，和嗔心能坏事一样。心理的痴病好比是身体的精神病，精神病是自己理智不能做主，言行失常，痴病正是做错事的根源。

贪嗔痴三者，分开来说，人都有自私的心理，一切都为自己着想，看到好的东西就希望归为己有，甚至只要自己好，别人的死活存亡都跟自己无关，因此“贪着”之病自然生起。人浮于世，最重要的是要照顾好自己的心，不要被欲念所迷，不要被贪着纠缠，要不然只能伤害自己，也予人无益。

蜡烛

贪着如何对治？对现在的境界不要贪着，就是修慧。见到人家有了好处、利益，不要想分一杯羹，也不要生起嫉妒心。要以随喜心为人家欢喜、祝福，这样就不会痴心妄动，所谓“见利不求沾分”，帮助别人，不要企望人家报答。望人报答，那不是布施，是贪欲。 无所求的无相布施，才是真布施，所以“施德不求望报”。

如果我们能像蜡烛一样，牺牲自己，照亮别人；能像朝露一样，虽然瞬间灭亡，还是用微弱的力量去滋润万物生长；能像太阳的光热一样，无私无我的照拂大地。能够如此欢喜的舍己为人，把幸福、快乐布施给人，自然就能治愈贪心之病了。