“坏人都一坏到底吗？”

星云大师说：分享伊索寓言：小羊在河边喝水，突然来了恶狼，狼心生恶念，站在河的另一边向小羊大喊：“你这只羊，难道你没有看见吗？你把我喝的水弄脏了！”小羊说：“狼先生，我在河的下游，您在河的上游，我怎么可能把你喝的水弄脏呢？”狼怒吼道：“你不要装蒜，我早就认出你来了，两年前我就听说你在背后说我的坏话，我早就想找你评理！”

小羊无辜地说：“狼先生，我今年才一岁，怎么可能会在两年前说您的坏话呢？”狼更加生气，大喊说：“你不要狡辩，今天我一定要吃了你！”小羊才反应过来：“你编造这么多借口，无非是想吃了我罢了！”小羊撒腿就跑。

明灯

坏人的定义是什么？说谎、欺骗、损人、诈欺、侵占、窃盗、搞阴谋、耍手段等，都是坏人。社会上，有的坏人恶行被揭发，已经关进监狱里，受到应有的制裁，可是也有的坏人，依然逍遥法外。坏人者，就是有坏的习惯，如果能将坏习惯改正，坏人不也能成为好人吗？当然，社会诱惑大，不是每个坏人能够变成好人，但也不是所有坏人一定都会坏到底，尤其是当有身边的亲朋戚友也成了坏人，我们应该怎么办？能怀慈悲心的人，见到一个在梦魇中苦苦挣扎而不能醒来的人，他们的痛苦不自知，却是真真切切的。

慈悲是浑浊世界里的一盏明灯，既能照亮自己脚下的路，也能为他人指引方向，如果我们有机会，何不争取机会教育坏人，并给他们重新做人的机会？

本善

有人会说，坏人做坏事不需要任何道理，作恶是出于本性；然而佛教相信放下屠刀，立地成佛，坏人为何变坏的原因，我们也要了解他、帮他去除坏习惯，否则怎么能变好呢？人都需要鼓励，即使是一只小猫、小狗，你经常赞美牠，牠会发育成长得很好；如果一直嫌弃牠、责备牠，牠就会萎靡不振。

对于一些所谓的坏人，不要先怀有成见。佛教的鬼子母本来是一个坏人，专门残害儿童，但经过感化后，却成为孩子的守护神。提婆达多三番两次陷害佛陀，但是佛陀常说，提婆达多是他的增上缘，帮助他成功。所谓“没有黑暗，哪里有光明；没有罪恶，哪里有善美？”

这个世间是一半一半的世界，好人一半，坏人一半。不过人之初，性本善，恶性愚人也有一得，坏人也有可能变好。坏不是定型的，坏，必定有坏的环境，坏的原因；假如消除原因，有教无类，坏人也可能成为杰出人才。