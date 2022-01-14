“慈悲是自己身体力行的道德…”

星云大师说：分享新闻：美国加州新冠病毒疫情严峻、失业率飙升时，有名年轻人穿着蝙蝠侠道具服，匿名分送食物和衣服给街友，他的行动启发了加州另一名蜘蛛人，投身成为助人的超级英雄。当然，在不同的国家和地区，像这样助人的行为也不少，有的小贩出钱出力，帮助受困疫情的客工，有的企业家，不仅承诺每年捐款帮助独居老人，而且还选择匿名。他们没有化身为“超级英雄”，但他们都是疫情下的“英雄”。

另外，有一则新闻也很令人感动，一位老人沿着海岸捡拾玻璃瓶碎片，15年来共捡了九千多个玻璃瓶，他还利用玻璃瓶打造成博物馆。老人的暖心小动作不仅让游客免于被碎玻璃刺伤，还进一步净滩，他爱这个世界的心和举动令人钦佩，他当然也是一名散播正能量的“英雄”。

纷乱

世间纷乱，有的人用拳头刀剑欺压展现能量，但我们都要相信，这毕竟只是少数人。人真正最大的能量，应该是心中的慈悲。慈悲能发挥很大的能量，把世间多少腐朽化为神奇，改善人类的生活，造福社会人群。

例如观世音菩萨以慈悲庇荫众生，普世没有人嫌弃。所谓“家家观世音”，观世音菩萨因为慈悲的能量，所以能走进每个人的家庭里，甚至人人把家中最好、最中的位置让给他，这就是慈悲的能量。

无限

但很多人会说，自己只是小人物，要如何能成为“观世音”呢？其实，在生活中开发自心、发挥慈悲的力量，不须要什么神通，我们说一句智慧的语言，能让人解开迷惘，终生受用。我们有忍辱的能量，可以泯灭人间的是非人我；我们做出小小的贡献，集合大家行善，可以消除人间的痛苦厄难。

慈悲没有冤仇，慈悲没有敌人，慈悲所到之处，犹如冬阳，也像春风，能散发出人间至高至大的能量。

一颗威力强大的原子弹，是由小小的铀原素制造而成，甚至一颗小小螺丝钉，就能够锁住一部大机器。所以我们都不要自认为是小人物，我们都蕴藏着无限的能量，只是自己还没有发挥出来而已。

慈悲是自己身体力行的道德，不是用来衡量别人的尺度，所以，一切慈悲应该从自己做起，慢慢改变自己和别人，为社会带来正能量。