“一言足以伤天地之和…”

星云大师说：分享故事：忙碌的都市，在拥挤的地铁上，一个男人因为小小的碰触大张脏口，污言秽语如不断线的珠子汹涌而出。在网络空间，一些人碰到心理不爽快的事情，就毫无避忌地诅咒这个骂那个，文字或语言也是一串串的污言秽语，不堪入耳。

我们的社会，从来不缺乏对传统美德的宣扬，然而，对于一些人的口不择言、满口粗话，实在有必要让他们了解美德的重要性，用我们的实践为孩子们树立美德榜样，别让传统美德成为孩子书中的童话。

直爽

我们说话是要讲究一些技巧的，不要总是把直爽当成口无遮拦的借口，不要总是说自己性子直，说完脏话要别人不要介意，性子直不能成为满口粗话的借口。为人谨慎做到慎言，总是无害的。一个人虽说是毫无城府，但喋喋不休、一开口就是污言秽语，会因显得浅薄俗气、缺乏涵养而不受欢迎。虽说网络空间喜欢标新立异，但长远来说，没有人会喜欢一个满口粗话的人，所以多读圣贤书、多学习，做一个有内涵的人，这对我们的人生是有帮助的。

俗谓：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”，语言是传达感情、沟通交流的工具，但是如果运用不当，虽是出自无心，也会成为伤人的利器，最终受害的，将是自己。

修口

经上有句话说：“粗言自害害彼，彼此俱害，修习善语自利利人，彼我兼利”，我们也不要去听那些粗鄙的语言，它对自己有害又对别人有害，彼此都有害；我们应该修行学习慈善的语言，既对自己有好处也对别人有好处，自己和别人都会受益。

经上还有一句话说：“若人生世中，口常出刀剑；由此恶说故，常斩于自身；若赞于恶人，毁谤贤善者；由口生众过，定不受安乐”，这都是在说明语言表达的重要。人和人之间的交往，语言就是一把利刃，有的时候，有些话能在无形之中伤害一些人，而却有人偏偏就会做出这些伤害别人的事情。

所谓生活中的修行，就是要使我们的身口意三业清净，尤其修口、并且远离恶口，是非常重要的。