“心和气平者，百福自集…”

星云大师说：分享故事：小娟在英国一家商业咨询公司做得很好，待遇也高，加上单身，生活过得自在。 但在新加坡的母亲传来了患脑瘤的消息，虽说手术成功但老人家复原慢。

小娟听到母亲没人照顾的消息后，二话不说向公司辞职，回国照料。小娟上有姐下有弟，但是只有她愿意放弃原本的生活，承担照顾母亲的责任。她大姐偶尔给她一笔钱，当作是孝亲费，此外很少露面，更别谈关心母亲的现况，弟弟因为工作忙，一周顶多就来探望母亲一次，平时也没怎么打电话。

小娟的朋友看不过去，纷纷提醒她要找大姐和弟弟谈清楚母亲的事，大家至少要分工啊！可小娟保持她一贯的从容，淡淡地对朋友说：“能照顾妈妈是我的福气。”原本为她打抱不平的朋友，听了这句话，顿时都静了下来。朋友心想，难怪从来不曾听小娟抱怨，在这世上，如果一个人自认有福气，又怎么会向人诉苦呢？

在小娟细心照料下，病情不大乐观的母亲身体一天天好起来，母亲想要康复的意愿也启动了，甚至会离开卧房到屋外走走。原本令人觉得沉重的担子，因为小娟懂得惜福，竟化作一份丰盛的礼物。

现在小娟成了朋友们的“加强剂”，每当朋友遇到困难或者受委屈，总会想起小娟的话：“能多做一点是我的福气。”

定义

一个人若是能够接受无常，珍惜当下，便能对世间的变化保持开放的心态，痛苦和惊喜都能从容地面对，发现生活中每个美好瞬间，感受幸福和快乐。

随缘不变，宠辱不惊，珍惜眼前的人，把握眼前的事，如此才能抓住人生的机遇，得到人生的福气。所谓幸福，其实没有绝对的定义，只是内心的感觉。所以自己幸福与否，不在于自己获得了多少，而在于自己的心怎么看待。

四福

人要是遇到一点小挫折就害怕、烦恼，他的人生能够幸福吗？与之相反，一个人若是能豁达洒脱，看淡生活中的烦恼，时常感觉到满足，那么生活中自然充满了欢乐。因此，福气不是来源于物质，而是来自于自己的内心。内心不畏诸苦，那再苦的日子中都能活出甜蜜，活出幸福。

那么，在生活当中，我们又要如何增强福气，其实就从实践“四福”开始，我们知福、惜福，就能种福、培福，另外，如果我们也能时时为别人祝福，就是有大福报的人。

如此日以继夜地把自己做好，我们自然能不断成长，使得自己的人生活出潇洒，活出福气。