“从讥谤中学习庄严福慧…”

星云大师说：分享故事：年轻人请教智者：“我从不招惹是非，但却总有人讥嘲毁谤，令我内心非常痛苦，该如何解脱？”智者让小和尚取来一个木桶和一个葫芦瓢，并手拈树叶对年轻人说：“你不惹是非，就像我手中的这一片净叶。”说着将那一片叶子丢进桶中。接着，他弯腰从溪里不断舀水进桶，说道：“这些水，就如同对你的一句句诽谤，目的就是要打沉你。”

然而，随着桶里的水越加越多、越来越深，树叶却依然轻松地漂于水上。智者指着那片叶子说：“这表示什么？这表示诋毁是无法击沉一片净叶的，流言蜚语不但未使得它沉入水底，反而渐渐漂升，一步步远离了渊底。”年轻人听了，有所领悟地点点头。

区别

试观世界上伟大的圣贤，哪一个不是从讥讽毁谤中成就出来的？讥讽毁谤会打倒一个人，但是，它只能打倒庸懦的人，打不倒有理想、有抱负、有热情的人。对于讥毁，我们要把它看作庄严我们福德智能的逆增上缘，千万不要让它激起你的嗔恨心。经上有句话说：“恶口辱骂小人，不堪如石雨鸟；恶口骂詈大人，如华雨象。”意思是说，小人被恶口辱骂会难以忍受，就像用石头砸鸟；君子被辱骂会忍辱而不嗔，就像鲜花落在大象身上。所以，小人物与大人物的区别，从应付外来讥毁的态度中可以明显地看出来。

力量

毁谤打倒不了一个有志气的人，除非自己本身不健全、没有实力；面对毁谤最好的方法就是不去辩白，对是非默然摈之。为人不争一时之气，要争的是千秋万世。许多人熟悉的布袋和尚有一段传世已久的话：“有人骂老拙，老拙只说好，有人打老拙，老拙自睡倒；有人唾老拙，由它自干了；你也省力气，我也少烦恼。”从这几句话我们可以看得出来，布袋和尚对于别人的毁谤打骂处理得多么洒脱自在。

当然，一般人会说，这些都是圣贤之言，身在俗世的一般人如何做到？佛陀有句话说：“不能忍受讥讽毁谤，如饮甘露者，不能名为有力大人。”人最难的就是忍一口气，然而，“忍字头上一把刀”，我们能在受辱的情况下忍住暴怒，保持平和，保持镇定，这才是涵养力量，这就是忍的功夫。而能忍可以解決复杂和不平的问题，是人生最大的力量。