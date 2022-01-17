周雁冰：听见下雪的声音

从那么遥远的天空啊，凝结成那么圣洁晶莹的存在。在飞舞向大地的刹那，就已经知道结局将是消逝，请容许我发出一声叹息吧！

那天下午树林里的雪，铺天盖地而来。

下午4点的斯德哥尔摩已经像是晚间，树影幢幢的树林里，没有人迹。几天前下过的雪在地上结了冰，她走在上面战战兢兢，害怕一个不留神便会滑倒。

天很阴沉。仿佛怀抱着的冰霜是一种浓浓厚厚的情绪。但她们不敢奢望，因为1月初的斯德哥尔摩不常下大雪。

走在大学校园的草坪上，她在小路的灯光里突然看到银光闪烁，小雪柔软地降向大地。

她前方走着两个瘦高的瑞典年轻男孩。她走在他们身后，一直在欣赏他们笔直的长腿。瑞典人大概从小在冰雪上行动，几乎都有修长完美的腿形。

突然他们两人半蹲在地，分别用手抓捏起雪球，往对方身上砸去。其中一个男孩一晃神滑了一跤，看她们走过，脸上有点不好意思的神情。

她们继续往草坪前方走去。经过路右边的一排苹果树。（没有叶子，都是光秃秃的枝桠。）她认不出是苹果树，是杉说的。

路过左边一栋亮着灯的房子。在冬日的寒冷里，那些窗户透着昏黄灯光的房子，形成她从小对家的最美好想象。

路过一匹匹在雪中吃草的漂亮马儿，看她们经过，纷纷探头过来看看有没有不一样的新鲜食物喂食。

向右拐，就是这片围绕着一个湖泊的树林。

“哦，这就是从你的宿舍窗口看到的湖泊。春天有白色天鹅戏水。”她对杉说。

绕过湖泊，在树林里，雪突然铺天盖地而来。

灯光下，雪花在风里转着圈子，随着窜动的气流表演着安静却又充满生命力的舞蹈。

她站在那里，让脸庞迎向风与飘雪。这正是她需要的。一场冰冷圣洁的来自那更高力量的力量。

雪花一点一点粘在她脸上，每一朵都微微地刺痛着她的神经。她的脸迅速地麻痹着，然后就再也感觉不到一朵朵的雪花，只是一片越来越强烈的冰冷在脸上凝聚蔓延。

照理说热能才是力量，从更热的物体流向温度较低的物体，现在她用自己的体温去融化每一朵雪花，她应该感觉自己的能量在一点一点消逝中。但是没有，她在雪里面开始亢奋。本来以为已经疲倦的身躯，本来有些灰蓝的心情，竟在雪花的消融中，被润湿、被滋养。像一瓣瓣逐渐舒展开来的花瓣儿。像一片清脆的冰蓝迅速伸延向远方。

在斯德哥尔摩，她第一次发现下雪原来是有声音的。

那是在城里的一场小雪。她站在房子的小阳台上，看她抵达以后的第一场雪。然后就听到“滋、滋、滋”的声音。很细微很轻柔，有着几乎不存在的空灵。就因为斯德哥尔摩这个城市那么安静，小阳台前方的庭院那么静止不动，才凸显出小雪的动态、小雪的声音。

从那么遥远的天空啊，凝结成那么圣洁晶莹的存在。在飞舞向大地的刹那，就已经知道结局将是消逝，请容许我发出一声叹息吧！在我用柔软的身躯触碰你坚硬的躯壳的当儿。在我放弃这圣洁晶莹的身躯，化入你坚硬的当儿……

雪花知道她的归宿吗？是小草？是河流？还是那座英俊雕塑的唇边？

她甘愿消失吗？她甘愿消失吧。

树林里的雪，一样的发出她细微、轻柔的叹息。

她站在那里感动不已。她们站在树林里抱成一团。

这是新的一年在大雪里的拥抱，我们会永远记得这一天。2022年伊始，她们三个人有缘在大雪里拥抱彼此。

她们在大雪中、昏暗的天空下继续前行。迈过一个小山丘、一片平原、一个小农场、一片通往宿舍的空地，抵达一个车站。

那个地方有些荒凉，叫不到计程车。

她坐在车站里。马路过去是一棵老橡树。枝干向四方伸展出去，姿态很美丽。

那个更高的力量，显然是准备好了一场以老橡树为背景的风雪表演，硬是要她欣赏。她们等的计程车姗姗来迟，她只好在寒冷中，瑟缩在透明塑料车站的座位上，看前方的一场风雪。

尽管很冷，她不得不承认：真是美。真是壮观。真是迷人。（她可以感觉到那股神秘力量沾沾自喜的样子。）

大雪迅速地把马路变成一座白灰色的舞台。街灯下老橡树的黑色枝干，很快被白雪覆盖，镶上一层一层淡淡的银白。就像油画里描绘的一模一样。

她坐在那里30分钟，看那一棵橡树一点一点地被大雪上妆。银白色一点一点地增加，雪花疯狂地在她面前飘舞、旋转，再飘舞……

这真是一场向她炫耀生命力量的表演。她臣服于祂。

或许，这一次，她到斯德哥尔摩，不仅是因为她的女儿们。她仿佛，也更接近她生命的真相了。