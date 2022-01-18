“微笑着热爱生活，并把温度向周围传递…”

星云大师说：分享故事：老张在一个老人区经营一家面包店，生意不错，但也有一些独居老人，有时候真的吃不上一顿饭，一直在他的店门口徘徊，看看这个、那个面包的价钱，然后等到晚上9点多时店要打烊半价出售才购买，就当是吃晚餐。

老张看了起了怜悯之情，有时就把面包直接送给一些老人，但是他的善举却遭到了白眼：“你以为我是乞丐啊？你送的，我不吃。”

老张慢慢也明白了，这是一种自尊心，就算想做一点善事，也不能忽略老人的自尊心。

老张后来想到一个方法，他将一些面包故意压得扁扁的，就放在柜上，别人看到了不会买，但一些老人家就会来问：“你这些做坏了的面包，能便宜卖给我吗？”老张这时总会顺水推舟地说：“面包坏了，您就拿去吃吧。”老人听到老张这样说，便开心地端着面包走了。

有朋友就赞老张，这样的一个小细节，温暖的维护了别人的自尊，背后何尝不是一种良苦用心？

温度

所谓“了解别人是体谅之道，宽容别人是和睦之道，接纳别人是群我之道，关怀别人是友爱之道”，我们懂得这些道理，运用在生活中，就是要注意处事的温度，有句话说得好：“这个世界上，心中有温度的人活得漂亮。他会散发出一种温馨而慈悲的力量，那种柔软让生命充满了阳光。”

人能做到有颗炽热心， 就有了感知幸福和经营幸福的能力，读懂生活的不易，仍然微笑着热爱生活，并把温度向周围传递。生活就像一面镜子，我们对它微笑，它就对我们呈现出笑脸。心里有温度的人，也会被别人温柔以待；这就是“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之”的道理。

有德

我们心里有温度，无形中提升了灵魂的高度，与人为善，与己方便，让生活充满温暖、更有意义。我们大家都想要幸福，总是说“追求”或“争取”幸福，好像幸福是一面奖牌，须竞争才能获得。我们可能也有这样的感受：当自己得意地看着辛苦挣来的战利品，或者是买到自己梦寐以求的东西后，却感到失落，因为我们所期待的“幸福”，并未随之而来。

为什么一个人可能得到一切却仍旧不幸福？因为幸福其实是来自自我的付出，而不是获得。幸福其实就是心的一种清楚、愉快与平静的状态，而我们只要能为别人着想，为别人多做一些事，就可能会获得。所谓“有德即是福，无嗔即无祸，心宽寿自延，量大智自裕”，这个道理大家要懂，也应该在生活中实践。