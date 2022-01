Netflix电影《千万别抬头》(Don't Look Up)的幽默不是人人欣赏,譬如梅姨(Meryl Streep)扮演的女版特朗普,兼备奥巴马避免当众抽烟的虚伪和希拉莉克林顿狮吼式的霸道,一次过得罪两村人,到最后还要找个替身展览后腰文身,据说连李安纳度狄卡比奥(也译里奥纳度)都笑不出,认为她的色相牺牲得不值得。啊,谁说不是呢,脱衣有时露股有时,昔日青嫩的小李在《心之全蚀》慷慨解囊,观众无不芳心暗喜,今时今日肥李如果一丝不挂贩卖猪油膏,虽然拥熊族一样先睹为快,客路毕竟比较窄,能够不脱还是最好不脱吧。毋庸置疑,美国比欧洲保守多了,和梅姨同等级数的法兰西影后如伊莎贝雨蓓(Isabelle Huppert雨蓓),就时不时亲力亲为宽衣解带,从来没有人担心她星途会就此黯然无光,最近好莱坞权威杂志“Variety”专文讨论露械男演员无缘登上奥斯卡影帝宝座,揭示的正是对天体的恐惧——“The Power of the Dog”男主角假若因为晒鸟一秒钟而功败垂成就太冤枉了。

