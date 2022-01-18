有当代摄影者寻找出这“百景”的确切地点，以广重的浮世绘所用视角拍下现代东京百景，前世今生互相照面。

歌川广重有一浮世绘系列“名所江户百景”。江户是东京的旧称，1868年日本统治者将京城从京都迁到江户，并改名东京。这之前的10年，广重在1858年完成“百景”，以江户各处美景为题材的120幅浮世绘。

其中一幅《月之岬》，敞开的推窗，望出去宽阔的东京湾，蓝色波光白色帆影，雁群飞过，映照着天上的圆月，水面铺着一片银白。室内，宴会刚结束，酒阑人倦，客人已离去，留下地上几个杯碗盘碟，一把座灯，半开的扇子，并不狼藉，几许孤伶，衬托着地上一大片空空的绿色草席。右边纸门后露出一个衣角，地上有一把三味线乐器。左边纸门倒映着一名艺伎人影。

广重画的不仅是一幅风景，餐饮刚过，宾客散去，乐声已收，我们眼前只有一轮皓月，水天一色，宁静的夜。室内的两个人，或许要回家了，或许准备走向下一个宴会。

《月之岬》的趣味与丰子恺画作《人散后，一钩新月天如水》相似，每次看，画意未尽，我们会想，刚才是谁在这里喝茶吃饭，他们现在又在忙什么去了？之前杯盘间的喧哗，或是品茶时的低声细语，那时月色是否依旧晴明静谧？

静态画面中，当下与之前之后连成一线，时间流动。我们会思索，过去的现在的及未来的。

传南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》，画的正是宴会过程。据说韩熙载身为朝廷大臣，却选择夜夜笙歌的日子，经常宴会听乐观舞，不理国事。南唐后主李煜听闻韩熙载的荒诞生活，想知道真实情况，可那时代没有摄影机，只好派画家赴宴，“目识心记”，回来后把宴会场面画出来。如此戏剧化的传说，增添了夜宴图的生动趣味。后代人也可以通过这位“特务”画家的生花妙笔，一窥古代官家的娱乐活动。

画家以一幅长卷，连环画的手法，用屏风作为间隔，画出一个晚上不同时段的场景。这个风花雪月的晚上，可分五个段落：第一回“听乐”，众人凝息听琵琶演奏。像拍照搜证一样，把参加宴会上所有人的样子画下。后代研究者还能说出这个是谁那个什么名字。第二回“观舞”，韩熙载亲自击鼓，为舞伎伴奏。跳的是当时流行的六幺舞，画家一点都不含糊。第三回“暂歇”，还有大半夜的活动，主人宾客宴间小憩。第四回“清吹”，宴会继续，听吹奏乐。主人袒胸露腹，挥着扇子，怡然自得的样子。第五回“散宴”，虽说是结尾，有些客人看来意犹未尽，和女侍纠纠缠缠。

第三回的“暂歇”，韩熙载坐在床榻上，侍女捧来水盆，主人一边洗手，一边和旁边女侍聊天。另一角落，有女子把琵琶倒放右肩准备收去，另一女子正撤走杯盘。画面正中是半截蜡烛。另一边睡床上摆着枕头和已经弄乱的被子。这画面和广重的《月之岬》摆一起看非常有趣，同样有乐器和杯盘，蜡烛或座灯都画在中间位置，好似连续剧的上下段。

浮世绘是木刻版画，画家完成图稿，交由木刻匠人以不同颜色绘制印稿，刻版，套色印制，各司其所。流水线式的人工印刷，容易大量复制，价格便宜，就像现今的明信片，可以随手买一张。

旧时代人们少出门，尤其有管辖的地方，没有批文不能随意离开住地。后来开禁，出外办事或观光的人多了些。当时还没有摄影机，到一处景点，美好印象不舍得忘记，或想回家后向家人朋友炫耀几句，这只能靠浮世绘。那些没机会出游的人也能通过这些风景画想象别处风光。

江户作为新兴城市的崛起，伴随着商贾阶级的出现，各式风花雪月，各样笙歌行乐蓬勃发展。最早浮世绘以歌舞伎著名演员或当红艺伎为图的风俗画，和我们六七十年代的上一辈人抢购收藏明星宣传照片异曲同工。

广重的“百景”或许是这座城市还以江户为名的最后写真，成为珍贵记录。100多年的沧海桑田，城市景观面目全非，有当代摄影者寻找出这“百景”的确切地点，以广重的浮世绘所用视角拍下现代东京百景，前世今生互相照面。

浮世绘传到欧洲，形成和风潮流，尤其在印象派画家群里。梵高生活穷困，却买下几百张浮世绘，原本想转售赚一点钱，却一直舍不得脱手。梵高模拟广重的《龟户梅宅》，画了一株枝桠刚健的梅树，还在画两边“画”了几个汉字，似对联一样。有评论说，浮世绘中的鲜艳色彩，很快渗入梵高的油画里，画中的时间也流动着，他《星空》里螺线式的夜空亮光，有如转轮一般，带着观者进入时间河流里。