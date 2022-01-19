“受恩莫忘，显现一个人的品德…”

星云大师说：分享故事：乞丐蹲在桥边乞讨，几乎没有人愿意施予援手，这时有位男子路过，给了他10元，乞丐感恩。乞丐本以为男子是偶尔的行善，没想到在以后的每周三，男子都会给他10元钱。这种习惯，男子持续了一年多，时间久了，乞丐就有了这样的感觉，觉得男子帮自己是应该的，他得到10元是应该的。可就是有一次，男子路过时，就只给了乞丐2元。

乞丐纳闷，还有些不满，过去都是10元，为何现在变少了？于是他带着有点质问地语气问：“为什么今天只有2元？”男子说：“我太太最近生了孩子，妈妈前来照顾，家庭负担重，要尽量减少支出。”

让人想不到的是，乞丐竟对着男子发怒：“你穿的这样体面，是高薪族。我那么辛苦，只能讨钱，为什么要缩减给我的10元，你就不能在其他地方省着点吗？”男子一时语塞，就在乞丐的纠缠下尽快脱身。男子怎么也想不到，乞丐本应该懂得感恩的，可是他不仅没那么做，现在还来怪罪！

冷落

人生的一步步，一定都有其他人的帮助。因此，人人都应该有感激他人之心。感恩是处世学问，是生活中的智慧，也是人最基本的素养，一个人有没有感恩之心，决定他的人生宽度。懂得知恩图报的人，是能够得到信任的人，这样的人不会急功近利，不会过河拆桥，不会斤斤计较，与这样的人相处踏实心安，这样的人会朋友遍天下，事业也会步步高。

感恩之心也不仅仅只是给予回报，而是应铭记在心，并发扬光大，使助人为乐的种子从自己散播开来，成为一种社会的好风气。

然而，在现实生活中，我们也常常遇到不知感恩之人，对这样的人我们会避而远之，时间一久，周边朋友同事也会在和他们相处后选择远离，最后，这样的人的路会越走越窄，知心的人会越来越少，得不到大众认可，最终被社会所冷落。

洗礼

卢梭（启蒙思想家、哲学家及教育学家）说：没有感恩就没有真正的美德。那些不知道感恩的人，带给社会的只能是冷漠和残酷，这样的人如果多了，社会就会变成没有温情的沙漠。当我们真诚的感谢有恩于自己的人时，我们的内心是喜悦的，我们的生活也将因此更加温馨美好。感恩是一种灵魂的洗礼，感恩的一大好处是我们也将变得谦卑，在命运面前做到胜不骄、败不馁，能够如此，命运也不会亏待我们。