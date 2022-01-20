点智慧：桃子·柔克刚

“柔和，能消灭嗔怒的烈火…”

星云大师说：分享故事：春秋时期，齐王手下有三杰，分别是田开疆、公孙接和古治子。这三人力大无穷，后来，三人开始居功自傲，不把别人放在眼里。一天，齐王设宴招待鲁昭公，三杰站在堂下，态度傲慢。

菜过五味后，晏子说：“园中桃熟了，摘几个请二位国君尝鲜。”一会儿，下人献上六个桃子。齐王问：“就结这几个吗？”侍者说是。接着，晏子首先献给鲁昭公一个桃子，随后，齐王、晏子、叔孙诺也各自吃一个。

这时，盘中还剩两个桃子。晏子说：“请君王传令群臣，谁的功劳大，谁就吃桃，如何？”齐王同意。公孙接说：“我曾将老虎打死，救了国君。”晏子说：“冒死救主，可赐桃一个。”古治子不示弱，说：“我曾跟随国君渡黄河，也救了国君。”齐王说，古治子是盖世奇功，理应吃桃。

桃子分完，田开疆气得大叫：“我在十万大军中如入无人之境，尽全力救出主公。建立大功勋反而没桃子，今日受此羞辱，怎么还有面目活在世上？”说罢挥剑自刎。

公孙接也拔出剑，说道：“我的功劳比田将军要小很多，却吃了桃子，我怎敢苟活于世？”说罢也自杀了。古治子哭着说：“我们三人结为兄弟。如今他两人已死，我若苟活，于心何安？”说完，也拔剑自了。

鲁昭公惊得目瞪口呆，说：“三位将军勇冠三军，可惜为桃子都死了。”晏子不慌不忙地说：“此三人有勇无谋，像他们这样的人，我们齐国不知道有多少。”晏子借力打力除去了齐国的三个大患，世人都赞他“以柔克刚”的招数高明。

克星

世间任何东西，都有它的克星；相对的，任何问题也都有对治之道。你黑暗，我用光明照亮你；你罪恶，我用善美感化你；你邪派，我用正道引导你；你犯法，我用法律制裁你；你无知，我用教育启发你；你懒惰，我用精进帮助你。因此，人间许多毛病，依世间法都有很多的药剂可以对治，即使是难治的癌症、爱之病等，慢慢的也有药物治疗。只是人生的习气，所谓根本烦恼，比大病还要难以治疗。

然而，我们能做到以柔克刚，就是良策，你对我无礼，我对你恭敬；你对我骄傲，我对你谦虚，此所谓柔能克刚也。所谓“牙齿以坚硬易毁，故至人贵柔”，能明白这句话的道理，我们遇逆事肯定不要冲动，而能先退一步想，有什么柔克刚的方法。

棉花

宋朝克勤禅师有句话说：“人大凡为善知识，应当慈悲柔和，善顺接物，以平等无诤自处”，只是世间有人谦卑柔和，有人狂妄自大。而如果我们也以嗔来对待别人的粗暴，那么我们也和对方的差别不大。嗔心一起，可以障蔽一个人的理智，而失去理智，于情于理都没有好处，所以，古人才有“以柔克刚”一说。

生活中，我们就是要用智慧实现“以柔克刚”，把自我减低、减少、减轻，不在人际间架设心防，心胸全然敞开，这样，对方再强硬，遇到无力的“棉花团”，也使不上什么力气。