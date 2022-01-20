“慢慢去除私欲…”

星云大师说：分享故事：有人问智者：“通过在生活中修行，我们最终得到了什么？”智者答：“什么都没有得到。”那人再问：“我们修必然是有所求，如果什么也没有得到，那我们还修行做什么？”智者笑着说： “是的，无所得，却有减。我可以告诉你我失去的东西： 我失去愤怒、忧虑、悲观和沮丧；失去焦虑不安；失去了自私自利和贪嗔痴三毒； 失去了一般人无知的习气障碍。”

乱象

我们所处的时代，科技进步，操作简易的机械取代了程序繁复的手工，就连我们的手机功能也越来越先进，一机在手，转账买日常用品点餐无所不能，但奇怪的是，虽然科技带来方便，但我们的忙碌却未见其减，反见其增；我们的快乐则未见其增，反见其减。究其原由，不外是因为我们一味地忙于在物质上比较、计较，以致于将自己逼到精神的死角里去，社会的乱象也因而频生不已。

是什么造成这些乱象？那是因为许多人都认为，人生就是需要不断地“加”法，没有的要有，有了要更多，有钱后要美女，有豪宅后要名车，有地位再要名声，生怕自己拥有的太少，没完没了。这样的我们岂能不累？结果可能造成生活失调，毫无幸福感，社会上也充斥着贪嗔痴，剪不断理还乱。

而人生的减法，为我们减去多余的物质，减去奢侈的欲望，减去心灵的负担，合理安排人生的进退取舍，使人生更健康。

篓子

再分享故事：一个生活沉重的人去见智者，智者给他个篓子背在肩上，要他走一步捡一块石头放进去，看看感觉如何。等那人走到终点时，已累得说不出话来。智者说，这就是你为什么感觉生活沉重的原因。

其实，我们来到世间，每个人不都是背着空篓子吗？而在生命的过程中，我们就是不断地往自己的篓子里放东西，一直放一直放，欲壑难填。如能有一个“减法”人生，让我们看淡成败、安于淡泊，知足、节制、感恩、惜福，这样的话，我们的思想可以得到提炼，心灵得到升华，人变得更好了，整个社会也能臻于幸福美满的境地。

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