“养生和自然分不开…”

星云大师说：分享信息：人体自律神经系统（ANS），有一个别称叫植物神经系统（VNS）；身心灵预防医学专家洛桑加参医师指出，植物神经失调症状颇为复杂，头部、肌肉、心肺、皮肤都可能出问题；但解决方法很简单，不仅可用非药物方式，也不用花太多钱，懂得善用地、水、火、风四个关键元素，自己就能搞定。

洛桑加参说，这套独立又能干的神经系统，一旦出问题，表现在头是头重、头晕、偏头痛、注意力涣散等；在肌肉则是肩颈僵硬、腰酸背痛等；心肺有心悸、胸闷、呼吸不顺等；皮肤更是五花八门，敏感搔痒、慢性湿疹和顽固性皮肤病等。

洛桑加参指出，地水火风四元素齐备，能养好花，也能养好人。举例：

地元素：需要呵护的身体，最需要哪种肥料？当然是能让人心情变好的解忧食材，如莲子、芝麻、香蕉、核桃和番石榴等，可和其他富含维生素C的蔬果交替吃。 水元素：对人来说，水是原料也是沖洗剂，举凡血液、淋巴液、人体的各种分泌物，乃至于幸福荷尔蒙产出、细胞再生，都不能缺水；水份应该多少？体重乘以50毫升，即为一天需要的量。 火元素：我们要多晒太阳，不只为了补充维生素Ｄ，更为了调节血清素与褪黑激素水平。 风元素：假日到山上或海边，帮肺部排毒，平常则做呼吸练习，或单纯练习缓、慢、深、长、匀的腹式呼吸，对恢复植物神经平衡，都有莫大益处。

少怒

养生和自然及人格涵养也是分不开的，四点参考：

世人欲知养生法：养生不只是增加身体的健康而已，诸如增加自己的修养、人缘、学问和道德，这才是真正的养生，所以吾人应正确认识养生之道。 素食心和瞋怒少：现在举世流行素食文化，很多人借助素食来保健、美容。根据医学研究，素食有益身体健康，而且可以培养耐力，养成温和的性格。再如一些素食的佛教出家人，他们每天起早待晚，但整天莫不精神奕奕。素食最主要的是长养慈悲心，从心灵的净化来减少瞋怒，达到内心的安然祥和。 喜乐尊敬除贪念：日常生活里，时时保持欢喜快乐的心，是常保年轻健康的秘诀。欢喜快乐来自于对别人的尊敬，以及对物欲的淡泊。你尊敬别人，别人自然会有善意的回应；你淡泊物欲，自然不会受制于物欲，能欢喜过日子。 修身律己去烦恼：烦恼是健康的无形杀手。一般人每天生活在烦恼里，父母有家计的负担，儿女有课业的压力，朋友之间有情感的困扰，人际间有尔虞我诈的险阻。然而，人间纵使充满种种的苦，只要自己心地善良，行为正当，所做所为都能合法，自己修身律己，心安理得的生活，自然没有烦恼。

调整

所谓的养生之道，就是要自己适时调整生活节奏。活得过度认真或过度不认真、令自己长期陷入哀恸情绪中的习惯性悲观、与同侪竞争时太想要赢，每每要求必胜、跟家庭成员相处不和睦、感情出状况、心生怨怼等，都会让自己不得安生。身体有病，最重要的是自我治疗，自己做自己的医师。自己心理健全，就可以克服困难。

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