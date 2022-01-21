让工作和生活压得喘不过气时，最佳的充电方法是无插电——拔掉所有与压力源头有关联的插头，放空放慢，重新找到自由的呼吸节奏，自在的空间氛围。

冠病两年，两度因为整栋组屋换电线，遇上断电八小时，不是睡梦中的八小时，而是朝九晚五，人人提高生产力的黄金时段。

记忆中，居住岛国数十年，这些年只碰过两次停电——念幼儿园，还是小学低年级的年纪，某夜家中停电，大人点起蜡烛，说话轻声细语，像担心惊扰了什么，十足讲古仔（讲故事）的氛围，少不更事的我觉得挺好玩的。另一次，成年以后，一天夜里伏案赶稿，突然停电，探头窗外，看到附近几栋组屋黑漆漆一片，当下有一种世界按下暂停键的宁静。事隔多年，至今还记得夜幕下组屋建筑群仿若山脉静止的无声画面。

最近经历的两次断电则事先接到通知传单。第一次，我拿到通知传单，没有细读，完全未想过今时今日，生活在享有富裕、高效国际形象的岛国还会碰到大白天停电超过两小时的状况。

结果，那一天早上，我开着电脑编版，工作得正投入，忽然一声“啪”，接着几声仿似气球漏风的声音，没电了。我淡定地依照传单上注明的工程负责人手机号码打电话，询问详情再三确认没电时间长达八小时，只好动作利索地沐浴更衣，出门回公司继续工作。那时还不须要做抗原快速检测（ART）、向主管报备，出入公司和进出其他公共空间一样只须扫描安全追踪QR码，手续相对简单。

只不过，我那天早上设定了面包机制作面包，停电意味着发酵半途的法式面包，待晚上主人家我重新插上电源，烤出来变成不中不西的饼干。

有了如此难忘的断电经验，第二次接到断电通知传单，我严阵以待。一周前开始清理冰箱，暂停采购须冷藏的粮食。前一晚完成预先能处理的工作，以为万无一失，第二天可以正常时间起床。

然而，个人体质作怪，身体承受压力时会自动神早醒来。那天早上睁开眼睛，忽然想到停电等于无WiFi，一下子惊醒，梳洗、上网查邮件、扫阅新闻……其实手机数据用量应该足以应付简单通讯，但还是认定无WiFi比冰箱没食物更让人缺乏安全感。

那一天不过离家大半天，下班回到重新接上电源的住家，竟有淡淡地怀念情绪，就像从前出国旅行半个月，踏进家门感到亲切又疏离，悲喜微妙的心情。这下100％确认自己已经习惯居家办公，出门上班——太折腾了。公司的饮用水不好喝（我家喝过滤水），无法按区间调节温度和风量的中央输送冷气太冷，穿上有帽外套还是从头冷到脚踝，头皮发麻……噢，这是题外话了。下回找到题目再借题发挥。

断电和断水，哪种情况更加折腾人？有得选，当然水电断不得。断电涉及经济与生产，但断水才真正攞命（要命）。不能随时用水，洗手洗澡烧水沏茶泡咖啡，活着的乐趣即刻大打折扣。

没电，则可以变通——煮饭烧水用煤气；研磨咖啡豆用手磨；没有灯，可以点蜡烛；没得开电脑追剧，可以看书；没得给手机充电……作为做好以防万一准备的现代人，家里没有一两个充饱电的充电宝随时备用，实在是缺乏危机意识。

两年里体验了两回无插电，忽然意识到，只须暂时远离电插头，生活节奏马上慢下来。规划好日程，多出来的时间可以看书或出门散步，时间静静流逝，心境从容不迫，思绪变得清明。在这样的状态下，若有想不通的事情，喝一杯咖啡，或看一节小说过后，原本捆死脑筋的问题有机会迎刃而解。这是个人的经验之谈，童叟无欺。

环保、可持续是21世纪生活的主旋律，如何减少能源消耗将是这一代和未来几代人的焦点。作为个人，怎么充实自己的能量，及时补给，慎防枯竭，和关爱地球的哲理不谋而合。

让工作和生活压得喘不过气时，最佳的充电方法是无插电——拔掉所有与压力源头有关联的插头，放空放慢，重新找到自由的呼吸节奏，自在的空间氛围。那也许是在海边吹吹风，也许进树林大口吸收芬多精，也许自备饮料到公园转角的长凳歇脚聊天，又或者是沉浸在小说里的情景……这些都不需要电源。