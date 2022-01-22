“我们一定要明白人生的一些道理…”

星云大师说：分享信息：人的精力是有限的，我们不可能到了50岁的时候，还像20岁那样满是野心，不知疲倦的去和命运斗争，到了50岁，应该知天命。孔子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

这里的知天命，并不是指的听天由命、无所事事，而是说凡事要量力而行，知道了理想和志向实现的艰难，做事情不再去追求结果。所以说，到了这个年纪，凡事不要再去斤斤计较，更要明白2个字：净心。

无常

我们要明白什么？五点参考：

倒霉时：平时是你好我好大家好，不分彼此，亲如兄弟。而一旦到倒霉时，就会有人坐视不管，有人落井下石。于是我们就要明白谁才是真朋友，也明白以后朋友应该怎样交。 大病后：大病一场后，我们才会明白身体健康最重要，其他都在其次，健康是1，其他都是0，没有了1，再多的0也没有意义。所以，平时那些看似重如泰山般的事情，一场大病后都要看轻、看透和看开了。 下台后：人一下台，立刻就树倒猢狲散，以前家里门庭若市，熙熙攘攘，现在变得门可罗雀。这时我们才明白，以前人家对我们毕恭毕敬，原来对的是我们的职衔。做官是一阵子，做人是一辈子，自己要心若明镜似的，做人厚道才是让人尊敬的根本。 入狱后：明白法律是真实存在的，谁犯了法都得面对法律的制裁；明白世界上没有后悔药，明白“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，时辰一到，一切得报。” 无常来：人在临终的时候最明白：一切都不可挽回，一切都是过眼云烟。身上还有的钱财、物产和亲眷全都带不走，所谓“万般带不走，唯有业随身”，这是我们在无常来临之前，就要深刻明白的道理。

故事

分享故事：小和尚向师父抱怨自己内心沉重，有些事让他不舒服，就这样小和尚讲了半个小时。老和尚一直在听，小和尚快说完时，师父却说：“先停，我出去一下，回来你继续讲。”并且给了小和尚一张白纸，让他双手托着跪在佛像前。小和尚捧着纸从刚开始的轻松自如，到最后居然好像托着万斤重的东西，就在小和尚快撑不住时，老和尚回来了，问他累吗？小和尚说：“快累的晕倒。”师父笑着说：“如果你觉得这个纸重你可以把它放下，一张纸非常轻，如果一直放不下，知道举起没用还坚持的举着，能不累吗？”

故事可以喻作我们的人生，我们心里如果能不再有那么多念头和欲望，不要事事强求，很多事就能看得透彻和明白。人到中年，能有这样的领悟很重要。

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