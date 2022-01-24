“有‘义’于什么事，那必定是好事…”

星云大师说：分享故事：在台北担任发型设计师的张立欣，每隔半年就会背起登山包，带着剪发工具，搭车到花莲，手脚并用地爬上与世隔绝的大同、大礼部落，为山中的居民修剪头发。

大同、大礼部落位于太鲁阁国家公园，海拔1200公尺，目前仍有20余户太鲁阁族人留在山上，务农及经营民宿，虽距离山下只有10公里，因车子到不了，居民进出只能靠双脚。

前往部落的山路不好走，有许多陡上路段，走2个小时才能抵达大礼部落，因山区收讯不好，联系不方便，还得挨家挨户找人，距离大同部落，还要再走上2小时路程。

张立欣说：“3年前第一次上山旅游，大同部落一家民宿阿姨得知她的职业后，请她帮忙剪发，原本正苦恼着没带工具，阿姨随即找出一把塑胶柄剪刀；一般剪刀跟专业的仍有落差，只能简单修剪，阿姨看到成果兴奋地找家人展现，当时心里想只是简单修剪，竟能让阿姨这么开心，隔年再上山，阿姨也非常兴奋。”

听到有人会剪发，居民就呼朋引伴来修剪，张立欣说，山上居民担心短发要常修剪，大多留着长发，就算夏天也是忍受着长发的闷热，她跟居民们承诺，每年一定上山为他们义剪，尤其是在农历新年来临前，让他们能带着新发型过年。

张立欣曾邀请同业上山义剪，但多数人听到上山走5小时，都打退堂鼓。她说：“在大山围绕下剪发很放松，上山义剪，我自己受惠更多。”

持续

有“义”于什么事，那必定是好事。现今社会，固然有一些令人争议之处，但善心人之众、义工之多，宣扬浩然正气，这就是真善美最好的体现。义工和一般工作性质不一样，一般的工作是念念在钱，是为了获得酬劳而付出；义工则是念念在欢喜快乐和结缘，两者的发心是不同的。然而，必须提醒的是，一个人的发心，不应超过自己的能力范围，量及自己的时间、经济、能力等，别发露水道心，而是要持续长远的耕种这块福田。

而做义工也不必寄望于未来，此时此刻，就可以实践菩萨道的义工精神。有心服务大众，不必等到退休，眼前就能自我期许。

菩萨

佛教的四大菩萨，他们都是众生的义工：观音菩萨寻声救苦，给人无畏，是芸芸众生中最有大悲心的义工；文殊菩萨以智慧启发众生的心灵，是最有大智慧的义工；地藏菩萨发愿地狱不空，誓不成佛，是最有大愿力的义工；普贤菩萨以十大愿做为众生实践的法门，是最有大苦行的义工。

总说义工，它是一种生命的奉献，是一种力量、时间和心意的布施，所以义工可以说是知行合一的菩萨行者。面对苦空无常的人生，一般人在遭逢苦难，或遇到无力解决的问题时，总是很自然的祈求神明保佑。其实，义工就如千手千眼的菩萨，所以说菩萨是众生的义工，义工是人间的菩萨，实非溢美之言。