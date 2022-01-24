风吹草低

“你知道新加坡最古老的铜像是哪一座吗？”“莱佛士？”虽然八九不离十，但是仍然战战兢兢，心里跑马灯急转念书时背诵得滚瓜烂熟的年月和名号……

自从参加了一回新加坡河畔文化历史之旅，老李有事没事的，就喜欢问我一些关于新加坡地方文史的问题。说是求教，做做友好交流，切磋切磋知识见闻，其实比较像是临场出题，像是我有意无意的也会在上课时，突然大声背诵出自某篇小说的句子（比如：你如果认识从前的我，也许你会原谅现在的我），然后看看哪位同学曾经流连在那个故事的角落。

我对老李这个人所知有限，只知道他住在某大牌某楼层，猜是没老婆家庭，当公务员退休前和退休后，每晚都会固定在同个时间，到美珍记咖啡店吃煮炒晚餐，配一大瓶的虎牌啤酒。因为我们出现在咖啡店的时段相近，碰面久了便会点头打招呼，于是经常也会坐在一处；他吃他的干炒河粉或者海鲜烩饭，我吃我的排骨王饭或者什锦伊面，他喝他的虎牌啤酒，我喝我的Kopi-C。

根据老李兴致勃勃的转述，半天随团附导游讲解的行程，从驳船码头靠近麦当劳的那一头开始，沿着新加坡河畔热闹的地景，由南往北顶着晨早的太阳，行经旧时仓库改装成的那一排时兴餐馆，越过横隔河身临近中央商业区的埃尔金桥，再往下在政府大厦和皇后坊之间的景区绕圈，短暂停驻休息（这里拍照最美了），最后直抵富丽敦酒店，入内享用一顿丰厚的fusion无国界下午茶料理（单单这一顿就值回参团的票价了），大家抱着重新认识这个地方，果然不虚此行的心情，结束这场历史的踱步，归返日常庸俗的现实。

回来后除了念念不忘某位年龄相仿，身材娇小，气质出众，完全看不出实际年龄的退休单身女老师之外，老李便喜欢上了新加坡历史的考究。这样说也许言过其实了，老李不过只是胡乱的上网搜寻，浏览了一些维基百科的条目和博客的文章，大略摸清事迹的轮廓，时代的纹理，以及权力交替必然崩裂的矛盾与冲突，更重要的是，用心记住了关键的人名地名和时期，晚上在咖啡店见到了我，可以劈头便问：“你知道谁是拜里米苏剌吗？”

面对时光过去来势汹汹的进击，我一时还搞不清楚状况，眼珠受到挑衅般移至眼窝上端，尝试从那些零星无序，而且浅薄无知的所谓历史碎片和残影，仿佛在一片废墟之中，搜寻熟悉的残垣败瓦。这么一大串的音节，听起来像是那类厚厚的科幻小说未来世界的首领头目，要不然即是陀思妥耶夫斯基小说里，面对存在性焦虑的悲剧人物。

老李将我摇头傻笑的表情，诠释为解惑求道的渴望，于是滔滔不绝的从12世纪拉开序幕，从石叻到淡马锡，从满者伯夷到马六甲苏丹王朝，从《岛夷志略》到《马来纪年》，满嘴镬气油渍的，给我上了一堂海峡简史。

老李晚睡早起，不打太极不看实境剧，大把空闲时间如早午晚三餐需要填塞，我唯唯诺诺的受教，久而久之却是从老李口沫横飞的嘴腔深处，听到了历史跫跫的寂寞回荡。

时代是胜利者的见证，我已放弃任何咿咿呀呀的尝试，耐心等待老李扬帆迎来海风，带我徜徉几百年前环海纵横交错的水陆航线。直到有一晚，老李竟然问了一道我觉得能够直视着对方洋洋得意的嘴脸，而且准确无误回答的问题。

“你知道新加坡最古老的铜像是哪一座吗？”

“莱佛士？”

虽然八九不离十，但是仍然战战兢兢，心里跑马灯急转念书时背诵得滚瓜烂熟的年月和名号——1819年1月28日，东印度公司、威廉法夸尔、天猛公……我甚至还知道这尊青铜雕像已经上百年了，本来伫立于政府大厦前的大草场，后来才移至现在这个位置，日军占领新加坡时期，还被撬出来偷偷藏起，为免敌寇将铜像熔铸，制成蔓延战争的铁器。虽然我不晓得铜像由谁雕塑，但是如果硬要我讲几个出名的雕塑家，我起码还能举一些罗丹和亨利摩尔。

老李颔首微笑似乎对我另眼相看，可惜并未借此挥展一贯的话题，反而跟我细述了那一回新加坡河畔的文化之旅，他与退休女老师肩并肩的站在铜像之前，撑着阳伞拍了一张双人的selfie合照。

“那一刻，我们都觉得，莱佛士就像是一个巨人。”老李沉浸在一片维多利亚式，看似永恒而耽美的想象之中，夹杂了新的迷惘与旧的沧桑。