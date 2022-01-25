“象征恶人觉醒的清净一念…”

星云大师说：分享故事：一名信仰正信宗教的妇人，她的先生性格暴躁，经常纵情声色酒肉。妇人虽然为她的先生忧心，但为了避免家庭纠纷，她也只好一直等待机会，再向他说明为何不应把生命浪费在这种生活。

先生的个性，虽然不认同妻子布施助人，但是听到妻子有一个精神寄托，还是生起欢喜心。有一次，先生不幸晕倒，幸好只是轻微中风，经过医疗，左半身稍微行动不便，仍然可以正常工作。经过这一次的病痛，先生对于太太热心慈善公益的抗议声较为减弱。然而他的声色酒肉习性，还是没有改善，只是因为身体上的不便，没有去进行罢了。

太太心里着急，先生虽已中风但恶性未改，日后或得遭受地狱的苦报。于是她在家门出入的地方，悬挂一个铜铃，约定进出时，必须摇一下铃，然后念一声佛号，如果有人忘记，每回罚10元。先生也喜欢太太设计的游戏，两个人相互砥砺，乐此不疲。

经过了几十年，先生命终后，坠到了地狱，狱卒们准备用铜叉捉执罪人，把他们掷入滚烫的锅中。当铜叉碰触到铁锅时，他以为是铃声，不假思索的称念佛号。狱官听到后惊异不已，地狱之中都是愚痴迷暗之人，怎么会有人念佛号呢？当狱官寻到念佛的来处，拍案判决说：“此人心田尚有微分善法，仗此功德，应得生人中。”

量力

许多人在犯罪时或许有些愧疚感，但总要等到死到临头、要接受因果制裁时才来后悔。假使我们每个人都能在念头出入处，挂个铜铃，便能时时唤醒沉酣的睡人。这个铜铃，只要能使我们从迷到觉，由弱转强，消苦成乐，解愁化恼，抛却万千心事，都是暗夜的明灯，渡人上岸的舟航。

而能挂上“铜铃”的人，必是有悲愿要渡恶人的家人或朋友，希望恶人邪心自调伏，希望恶人的嗔怒自熄灭，最后当然是希望恶人能被感化，原本的愚痴心，能得大智慧。

在佛菩萨眼里没有敌人，儒家也讲仁者无敌，恶人对修行人来讲是逆缘里的善知识。只是，对于一般人来说也要量力而为，可以为恶人打造善机善缘，希望他们终有改过自新的一天，但也要有自己能全身而退之策。

怨恨

我们处世，要广结善缘，而不要结恶缘。然而社会人心复杂，万一结了恶缘怎办？所谓“冤家宜解不宜结”，如果事情发生了，我们就要尽快处理，要想办法把帐理清。然而，一些人就是不明理，有些帐是剪不断理还乱的，我们以为该做的、该说的都已完成，可是对方还是照样找我们麻烦，不会因为我们对他好就让他改变。如果真有这样的人对我们怨恨不止，我们无需以恶止恶进行报复，就只能祈愿他们终有一天能转痴为悟，观念会转变，心地会柔软。

佛教认为，有善有恶是世间法，为善去恶是生天法。但人总要能思善恶才能去恶扬善，所以重要的还是把自己做好，然后才慢慢去影响别人。