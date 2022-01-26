“不让自己的嫉妒和愤怒被喂养…”

星云大师说：分享故事：老人对他的孙子说：“每个人的身体里都有两只狼，它们残酷地、相互搏杀。一只狼代表你心里的愤怒、嫉妒、骄傲、害怕和耻辱；另一只代表你心中的柔顺、善良、感恩、希望、微笑和爱。”小男孩问：“爷爷，哪只狼更厉害？”

爷爷告诉他：“这就取决于你每天喂养哪一只；哪一只被喂养的多，它最厉害。”

大我

在日常生活中，我们的心容易跟着境界的转变而起伏不定，生起妄心，而关键就是要做到，以恒常心、慈悲心以及感恩心，在生活中修行，并告诉自己要有一双反观内照的心眼，我们就能处处体现禅味，悟境豁然在前。如果我们天天只能让负面情绪爆发，抓住自己的恨别人、恨自己、恨所有人不放，这只“狼”肯定会伤害到我们的心，也会严重影响人际关系。

如果把“我”捉得紧紧的，凡事都以我为出发点、那就会有很多机会伤心、气愤、不满。这时候，解决办法不是去把挡我们的路、妨碍到我们的人打发赶走，而是应该把“私我”升级为“大我”。能够如此，我们看人事的视界会提升、智慧会打开，而让事情圆满的方法，也会多出自己的预期。

自觉

一个人的邪知邪见，主要是自己迷惑不觉的心生起的。外境永远是被动的，我们拥有主动权，别人刺不刺激我们，是他决定的，我们要不要起烦恼，则是由自己决定的。烦恼，即一种情绪化，它的天敌就是时间，我们最重要的是做到不迷、不取、不动，能够如此，它能奈我们何？

心无挂碍的自在境界，人人向往；同样的，烦恼挂碍，如同人的影子一样，不相舍离。如何可以活得心无挂碍，少烦少恼？提起正念就可管理各种烦恼。

所谓“观心无常”，我们的心念随着外境波动，时好时坏，时善时恶，我们千万不要因为一时情绪的起伏，犯下让自己难以回头的因。而在这方面，如同故事中，我们到底要喂养哪只狼？最好的方法就是“自觉”，唯有透过“自觉”，才能把自己的身心管理好。