我没宗教信仰，但过去一年的每个初一十五，都会陪友伴到庙里拜拜祈福求平安，习惯下来之后每个月的这两天在庙里的短暂逗留，心神似乎比较安宁。或许是世态动荡，或许是心理作用，初一十五居然成了我避开尘世纷扰的最恬静的日子。

从小都对每个月的初一十五感到好奇，因为每个农历月的这两天，月亮形状两极化，从一把弯刀到特别圆特别大特别亮，仿佛要将很多人的心房都照亮。然后每次农历新年，初一到十五都在过节，亲友团聚大鱼大肉大吃大喝，愉悦气氛特别浓烈，对初一十五就更有感觉。

但初一十五在牛年对我有了新的意义，每个月两次的庙访，居然成了一种自然衍生不经特设的生活习惯。友伴多事，在牛年算了运程，结果是坏到不能再坏，虽然说可以置之不理不当一回事，但既然问了不做点防范又觉得百般不舒服，于是我们决定每个月的初一十五到庙里拜拜，也不是迷信，只是求个心安。

就像任何宗教场所，如在欧洲各国的几百年历史的大教堂，在南亚和北亚的千百年神庙，我们这高度城市化的小岛上，庙宇也有让人心绪平静的神奇力量。不管外面的世界有多纷扰，一旦踏入庙内，所有外边的喧扰吵杂都会被隔离，原本也许不安的情绪自会渐渐安稳，不论外头天气有多闷热，里头总有清凉之感。偶尔看见一些猫狗，感觉它们似乎更善解人意，加上闪烁的烛火灯光，整个环境清幽和平，那是我越来越觉得心中舒畅平和的原因。

初一十五到庙里祈福原来也是一个学习的过程。为了方便像我这样不太熟悉规矩和习俗的人，庙里众多神明的神像前会贴上数字记号，先从1号拜起，一直拜到16号，然后焚烧金银纸，最后将茶叶和供神糖奉上，再将莲花佛灯点燃，敲了一下响钟才离开。整个过程从起初正月的陌生到最后腊月的熟悉，我学习到的不仅是整个祭拜仪式，最大的收获是能在那短暂的祭拜过程中渐渐心无杂念，原本总是烦躁的心情终于在这个仪式中找到片刻的安宁。

或许那就是信仰的魅力，不管是什么宗教，不管是不是心理作用，最重要的是有作用。在神圣的地方，我们都会不自觉地在说话的时候降低声量，在走路的时候放轻脚步，在祈福的时候更为虔诚，特别是在点燃香火的时候，我们不急躁，显得特别有耐心。在这样一个能让我们小心翼翼行事不想打扰神明的环境，我们应该都不会有什么大动作，或任何太冲动的决定，这是过去一年初一十五给予我的心境训练。

过去两年不少人都过得焦躁、疲惫、不安、彷徨，甚至惶恐，这样的情绪或许还得继续一段日子。所以在这新的虎年，不论供奉神明也好，祈福也好，求个心安也好，一个习惯性的举动也好，甚至只是一个心理作用也好，我们都得尝试找到自己的安宁心绪，找到自己的初一十五。