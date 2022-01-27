“不能掌控环境，但是可以掌控心情…”

星云大师说：分享故事：斯托克代尔（James Stockdale）是位传奇美国上将，在越战中当了近八年的战俘。许多人经常会问，他是怎么在恶劣环境下坚持住？将军说他不是一个乐观主义者，因为乐观的人会一直盼望奇迹出现，但他不会。他说：“我从来没有怀疑过我终有一天能够取得胜利，但是我也不会因此而失去面对艰难现实的纪律。”

他不会去想：“到了圣诞节这场磨难就会结束了？在复活节总有救兵来吧？又或者11月感恩节总该能被释放了？然后圣诞节又到了，灾难还是没有结束。一年复一年，磨难看似没尽头，一再期望反复失望，最后死于心碎。”他为了鼓励狱中的同胞，因为是一人关一间，彼此看不到，就发明了一种密码，通过敲墙用快慢节奏来表达英文字母。有次一位战俘因思念家人痛哭时，他们全监狱的战俘都通过敲墙，用代码敲出了“我爱你”，那个战俘非常感动。

美国哈佛商学院最近就撰述了一篇关于危机中，如何克服疫情焦虑的专题文章，里面特别提到了著名的斯托克代尔悖论（The Stockdale Paradox），悖论的要点就是：对前景充满乐观，相信前途一定是光明的，但是又直面现实的残酷。

树木

人生总是充满变数，如果它给我们带来快乐，当然是美好的，我们很容易欣然接受。但有时，就像这一次长达两年都还没有结束的冠病疫情，它带给我们的是极大的不便和恐惧，以及可怕的痛苦，如果这时我们不能学会接受它，反而让痛苦主宰了我们的心灵，那我们的生活就会永远地失去阳光。

一位哲人说过：“我希望拥有三种智慧：一、努力做好自己能够改变的事情；二、接受自己不能改变的事情，不要为了自己不能改变的事情苦恼，以及三、拥有辨别这两种事情的智慧。”

面对不可避免的事实，我们可以学习像树木一样顺其自然，面对风暴和意外等挫折。这不是逆来顺受，也不是不思进取，而是一种积极的人生态度。我们不能掌控环境，但是可以掌控心情；我们不能掌控病毒一再变种，但是可以掌控自己的防疫决心，以及每天运动来增强免疫力。

外界

理智地接受现实，才能在人生的道路上掌握好平衡。我们常常认为是一件事情引发了我们的某种情绪，但其实是我们内心的观念，或者说心态决定了我们的情绪。导致我们负面情绪的罪魁祸首，是我们内心对事情的想法和态度，而这是完全可以用积极的心态去改变的。从这个角度上说，我们完全有能力左右自己的心情。

不管外界如何变化，生活的种种不顺和烦恼并不在于外界，而在于我们自身。对何事放不下，何事就会占据我们的心头，让我们无法自拔；对何事放不下，何事就会让我们身不由己，任其摆布，失去更多。我们要变勇敢，首先就要从接受现实开始。