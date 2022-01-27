张曦娜：猛虎与喝午茶的老虎

虽然这故事是说给小朋友听，但大人如我，翻着翻着也开心了一个下午。

壬寅虎年将至，都说按五行推算，2022年五行属水，所以即将大驾光临的老虎是水虎。无聊起来，那天我问朋友：“水虎”是怎样的老虎？朋友随口敷衍：我只知猛虎，不知水虎。说的也是。从武松打虎开始，我们从小自书本上认知的老虎，从来都是凶猛之物。

我又想起早在中学时代就懂得的“苛政猛于虎”。这话源自孔子和子路路过泰山时，遇到一名痛哭流涕的妇人，妇人告诉孔子，当地虎患严重，她一家三代，从家翁到儿子都被老虎咬死，剩下她独自一人。孔子问妇人，为何不离开当地他去？妇人说，其他地方虽没有虎患，却有比老虎还苛刻的暴政和不胜负荷的苛捐杂税。

这天想起吴承恩擅写妖怪，借唐三藏师徒西天取经，写下途中形形色色拦路的妖魔鬼怪，不论什么山中野兽都可变妖成精，老虎当然也没放过。

《西游记》开篇不久老虎即登场，第13回《陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧》写唐三藏取经的路上，在出河州卫的一座山岭上，遇到老虎精寅将军，唐僧的两个仆从，当场被吃掉，吴承恩将唐三藏初出长安第一场苦难写得触目惊心，描绘唐三藏目睹两个仆从被老虎精等妖怪“剖腹剜心，剁碎其尸，将首级与心肝奉献二客，将四肢自食，其余骨肉，分给各妖。”唐僧虽被太白金星救下，却几乎被吓唬死。

读得有趣的是车迟国三大国师之一的虎妖“虎力大仙”。虎力因在深山中修行多年，修炼成五雷法，有本事在车迟国遭逢大旱时，登坛烧符，呼风唤雨，让车迟国天降大雨。

虎力大仙与孙悟空比输赢，其中一项斗法就是比赛祈雨，虎力登坛弄法，不一会天上乌云密布，果然调来风云雷诸神，但却功亏一篑，因孙悟空从中作梗，暗中使出法力阻拦，结果虎力大仙求雨不成，输掉比试。

到了第46回，虎力大仙因自命有些神通，“会砍下头来，又能安上”，于是提出与孙悟空赌砍头，结果是，同样被刽子手砍头颅，孙悟空的头被砍之后，又长出一个来，丝毫无损。但虎力大仙的脑袋砍下后，因孙悟空暗自用毫毛变作一条黄犬，一口衔走虎力大仙的头，跑到河边丢弃了。而虎力又没孙猴子七十二变的本事，无法让自己再长一个头颅，于是在孙悟空暗算下，虎力大仙最终落得身首异处，当场惨死。

西方儿童文学中有本充满童趣的老虎绘本《老虎来喝下午茶》（The Tiger Who Came to Tea）。有一回在旅途中逛书店，兴许心情特好，闲逛到平日鲜少涉足的童书部，无意间翻到此书，竟一口气在书店里翻完。“老虎来喝下午茶”，书名本身就吸引人，绘本中那与小女孩相偎依的老虎更毫无凶猛暴戾之气，相反的，它一脸憨态可掬，教人忘了那是猛虎出山。虽然这故事是说给小朋友听，但大人如我，翻着翻着也开心了一个下午。

后来我才知道，绘本作者是活了93岁的犹太裔英国作家及插画家朱迪丝·克尔（Judith Kerr），她在大半世纪前为小朋友写下这个简单却温馨的故事，从此畅销各地，至今已是三代人的绘本。

故事开始自小女孩索菲与妈妈喝茶的午后，老虎不请自来。索菲应门铃声打开大门，看到门外站着一只大老虎。老虎开门见山，说得有点可怜：“打扰了，我真的好饿，你能让我和你们一起喝下午茶吗？”索菲与妈妈二话不说，立刻迎进老虎。饥饿的老虎进门后，把所有三明治一口吞了下去，又吃了包子、饼干丶蛋糕，直到吃光了桌上的所有食物。

老虎接下来又喝光罐子里的牛奶，茶壶里的茶。接着，又吃光了锅子里煮着的晚餐，柜子里的零食和罐头，冰箱里的食物。最后，老虎意犹未尽，喝光了牛奶丶果汁丶爸爸的啤酒，又把水龙头里的水喝光光。老虎吃饱喝足后，终于说：谢谢你们的下午茶，我想我该走了。

索菲和妈妈送走了老虎，妈妈开始心烦：东西都被老虎吃光了，晩餐不知道该怎么办？

晚上，爸爸回来，知道家中食物被老虎吃光，建议全家到外面餐馆去吃晚餐。第二天，索菲和妈妈到超市买食物，还特地买了一大罐虎粮，母女俩期待着老虎的再次光临。但那天以后，喝下午茶的老虎却再也没有来了。

关于《老虎来喝下午茶》这本书，朱迪丝·克尔后来告诉读者，这故事初始是讲给她三岁的女儿听的，当时，克尔带着女儿去动物园玩，晚上女儿想听故事，她就说了个老虎喝下午茶的故事给女儿听。因为女儿听了喜欢，于是，朱迪丝·克尔干脆拿起画笔，把故事画了下来。

我也曾想，作为成人读者，我读《老虎来喝下午茶》，为何不觉其故事不合理，反而心生欢喜，是因为看到一只饥饿老虎的开怀大吃，又或小女孩索菲与妈妈对老虎这不速之客的热情款待？也许，纯粹感受到人与“猛虎”和平共处的温馨。其实我也没有答案。