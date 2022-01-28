“人心、命运、金钱三者互为因果…”

星云大师说：分享故事：商人问智者：“为何大家都贪爱钱？”智者说：“人们贪爱钱，是因为人们不认识金钱！金钱是让人来用，并非拥有它使自己满足。大部分的人钱都够用，只是一昧的想要更多，来填补那永不满足的欲望。”

商人又问：“有人看钱比任何东西还重要，这是为什么？”智者说：“这样的人是把赚钱当成人生的全部。其实赚钱只是人生的一部份，我们在生活中不可反客为主，颠倒错乱。譬如，钱就像一舟竹筏，竹筏是渡河的工具，当此人已过河就无需此筏，此人真正要的是‘渡河’，而不是要‘竹筏’；人们要的是幸福，而不是更多金钱啊！”

商人再问：“难道苦乐是随贫富而产生的吗？”智者摇头说：“不是的。钱的多寡不能决定苦与乐。有人富可敌国，但是他痛苦，这叫富而不乐；有人粗茶淡饭，可是他快乐，这叫安贫乐道。有钱无钱最大的关键在于如何用钱。会用钱者，谓之富有，因为他是钱的主人。被钱用者，谓之贫穷，因为他是钱奴才！”

宝藏

人心、命运、金钱三者互为因果关系，“心好命就好，命好钱就多”，中国的古哲也教导说“大德必得其命，必得其禄”。人生的价值，不能只有向钱看齐，金钱以外，内心的满足、身体的健康、心胸的宽大、前途的美好、生活的幸福、家庭的和谐都是无价的财富。

“净心”之外，同时也要懂得“发心”。我们的心“如田”、“如地”，世间的土地经过开发，就可以建筑，就能利用；世间的田地经过耕耘，就能播种，就有收成。同样的，只要懂得开发心田，内心的宝藏就能一一出土，心里的能源就会源源流出。

而金钱，太少可以让人不足常苦，过多则可以令人过足常乱，唯有适度的钱，才可以使人知足常乐，而什么是适度？问的就是自己的心，如果永远不知足，那么无适必将无度，我们的生活，也将为了赚钱而无宁日。

缺钱

金钱供人方便，我们也不能为了金钱而造成不便。有关钱，首先是不能敛财，钱财都要取之有道，才不违因果。其二是有钱也不可放贷，因为这会造成别人的痛苦。有钱可以布施，赒济贫穷，帮助急难。另外，我们就算是真的缺钱，也不要去借大耳窿，因为借贷而增加利息，会更加缺钱，而且还很可能会为家人带来烦恼。

最后是我们如果真的欠了人家钱财，切记不可赖账，人生有比金钱更重要的，就是信用。树立自己的信用非常重要。而且欠钱还债，对于一些来说，其因果关系就是杀人偿命，我们要避免。当然，就算我们缺钱，也千万不可诈财，诈财是很缺德的事，被骗者还可能因此想不开自杀，那可是诈骗者一生所要背负的罪孽！