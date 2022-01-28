龙争虎斗、卧虎藏龙、龙虎榜、虎踞龙盘……但龙虚而虎实，山君毕竟是现实世界的物种，长期的山林霸主，人们对它畏而生敬。

文字泡面

我童年住乡村，村口道路旁有店铺二十余，是方圆两公里村民生活的核心地带。铺子前横七竖八的拉杂摊子二三十，形成早晨的巴刹，鲜肉果菜装点了一上午的繁华，正午前喧闹退去，留下一街寂静。周末或星期天的市集，人气更旺，尤其是从马来半岛越堤来卖海狗油的江湖艺人，来了总会耍点把戏，快活众人。那时从半岛南下讨生活的，除了江湖佬，还有画相师。我的记忆胶卷里，有一格留给了熬制虎骨膏的临时摊子。

虎骨膏，当年市井普遍认可的补品，名字听着就有强身健体的联想，虎虎生风的感觉立马翻腾脑海。我儿时在村口的药材铺里见过虎骨酒，相伴一旁的还有枯根败枝似的虎鞭，就是不知有虎骨膏。及至我念五年级光景，一则新鲜事在村庄里发酵——大虫来了——村口咖啡店对开的店家，把铺子后头凌乱不堪的空间腾出来，租给人家搭棚熬虎骨膏，消息瞬间在众聚落间热炒。那一年，适逢岁次壬寅，虎哥当道。父亲从街市带回信息：州府人来了，在德兴家边上熬煮虎骨膏，简陋的棚子架好了，布条也挂上。父亲说，这膏补，无论如何买一罐托亲人带回一两千里外的老家，那里闹饥荒，祖父身体羸弱，虎骨膏正可补身。这现场熬制的民间补品，虽然明眼看不到虎形虎骨，但柴火大镬熬制可是在眼皮底下发生的事。它价格确实贵，只要对长辈身体好也就值，不多想。这是异乡人埋藏着的心意。

我那时少不更事，想着猛虎还真是厉害，广泛得人青睐。读小人书时老在虎将的战地帐篷里看见吸睛的虎皮，端端正正地披在统帅的座上，何其酷。将帅手中的山君造型虎符，是天子授意调兵遣将的军权象征。统领的形象与百兽之王挂了钩，威震三军的感觉就如是锁在华夏千年大地。

听说虎骨膏可补身，我就老惦着虎骨膏是怎么熬成的，一心期待能在大镬里窥得彪虎的吉光片羽。江湖人在大树下架棚熬起了虎骨膏，我的好奇日甚一日，盼望能到现场开开眼界。某日，母亲喊我到杂货店打土油，拎着空瓶我出了村，直奔熬膏的棚子。棚子极其简陋，面向马路的一面围着，探头内视不易，倍添几分神秘感。走近棚子，浓郁的药香扑鼻来，柴火旺，大镬盖着，冒气，看不见镬里乾坤。棚里肩披汗巾的大叔发现了前来探虚实的混球小子，大手一挥让我走开。

父亲取得熬制好的虎骨膏之后，直接交付了返乡的亲人，让我瞟一眼的机会都没给。回想百兽之王尸骨无存的下场，早早就住进童心的狐假虎威故事顿时贬了值，山大王的威消散在大镬里。虎落平阳啊，真是。

虎的形象威猛，冷傲沉着，不怒而威，特立我独行。在华夏文明里，虎的级别，可与祥龙比肩，在文辞里它们是天下之昂藏，暗中较劲，比如龙争虎斗、卧虎藏龙、龙虎榜、虎踞龙盘……但龙虚而虎实，山君毕竟是现实世界的物种，长期的山林霸主，人们对它畏而生敬。所以老虎屁股摸不得，虎须捋不得，就别贸贸然与虎谋皮了。它如此形象威猛，那年村口来人熬制虎骨膏的熊熊烈火，确实烧去了些许我对大虫莫名的畏。

威风八面的虎，这动物界拉风的姓氏，如今已经越来越稀，也越来越虚，成了濒临灭绝被保护着的物种。遥想百余年前，新马虎患荣登全球龙虎榜，年年命丧虎口三百余是等闲事，四排坡、实龙岗都有村民被大虫叼走。91年前蔡厝港村猎人与虎尸的合影，应该是它在岛上的最后遗照。没想到才过了12年光景，从东瀛扑来一头吊睛白额的“马来亚之虎”，贼名山下奉文，统领日本皇军肆虐新马。幸好二战终结后，这头恶虎被吊死于马尼拉监狱。悠悠岁月流，再过几天就是壬寅虎年，轮到大虫做庄。喜庆之余，你或可施舍半分十秒，闪忆80年前的正月初一，昭南岛上凄风苦雨，人心惶惶，正在等候几天后大检证磨难的到来。