“看拥有的，不看失去的…”

星云大师说：分享故事：男子心烦意乱，因为他发现自己有心律不整的问题；他的心脏在10多年前装了两支支架，导致任何时候只要感觉胸口郁闷，焦虑指数就节节上升。辅导员问他：“要不要跟我做转念？说不定可以让心脏的负担少一些。”男子同意。

辅导员问：“你到底在气什么？啊，心律不整，对你来说意味着有一颗不完美的心脏吗？但这是真的吗？”男子想了一阵后说不确定。辅导员接着说：“当你想着‘我的心脏不完美’时，你会怎么样？”

男子说：“我会生气，气自己为什么没听医师的话，也很气自己的身体，为什么该做的运动都做了，该注重的饮食原则也遵守了，心脏还是出状况。”辅导员说：“你再想想，当你没有这个念头时，你是怎样的人？”男子说：“怎么可能？念头就是有呀！”

辅导员说：“就请你试试看，如果没有‘我的心脏不完美’这个想法，会是什么情形。”男子这时微笑着说：”我每天早上会很开心的去走路、买咖啡、去上班。”辅导员继续问：“你觉得你比较喜欢哪一个自己？” 男子说：“当然是后者了。” 辅导员再问：“你觉得有任何理由，可以支持你放掉那个不好的念头吗？”男子说：“当然。那样的念头对我的身心健康没有任何帮助，也让我的精神承受更大压力。”

辅导员说：“你现在应该可以分辨，给你压力的不是心脏，而是想法和念头。心脏每天都在做它该做的事，但是你有那个念头，跟没那个念头所呈现出来的生命品质，却有很大的差异。”男子这时笑容满面地说：“好像是！”

辅导员接下来就问：“你觉得‘我的心脏不完美’可以怎么反转？”他很直接的说：“我的心脏很完美，心脏装了两支支架，还继续提供我健康的身心。”辅导员就说了：“所以，到底是心脏不完美，还是念头不完美？”男子说：“好像负面的念头比较不完美啊！”

王牌

我们的人生学历很重要，但仅是代表读书的过程，只有铜牌；学历加上好的处事能力，就有银牌；有了学历、能力，又有好的人际关系，就拥有金牌；会转念，又保有积极的心念和态度，那就是王牌了！生活中，我们能看拥有的，不看失去的，无论遇到任何困境只要能转念，就能突破逆境见到成功的契机，这是真真确确从苦恼中觉醒的过程。

在佛门办活动时，太阳很大就是佛光普照，下雨就是洒甘露，这就是转念。只有自己转化，换一下想法，心情就会不一样。何不现在就开始培养让自己开心，有豁达、祥和的心态，那就能享受生活的芬芳。

停损

情绪要设立停损点，事情发生了，到此就好，接下来要把自己活好。菩萨是先自觉才觉他，先自立才立他。遇到不顺利的事情，要常说还好！还有，常讲正向的语言，工作繁忙不要说累死了、忙死了，把语言调整到最近遇到了挑战，再从挑战进步到有很多学习的机会，我们就能拥有美丽心世界。

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