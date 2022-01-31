“人生是一部大书、要能广大要能高…”

星云大师说：分享故事：朋友生病入院，小平想去探望她，但疫情期间到医院探病确实麻烦，朋友拒绝了小平的好意，传简讯说：“在医院人也难看，面容消瘦，不如不看…开玩笑的，奥密克戎病毒还在肆虐，你还是不要来医院，你什么都不用做已经关怀到位了，非常非常感谢你给的温暖。”

我们在生活中，许多看起来很小的事情，但因为有了相互的关怀和关心，让爱传递，彼此窝心，这样的温馨感觉，就能让我们欢喜一整天。

问候

父母把小儿女抱在怀里，摸摸他的头，表示无言的关怀。眼睛看着他，叫做关爱的眼神；一个微笑、一个颔首，都表示承认、会心，表示接受。有人勾肩搭背，有人握手举拳，都表示关怀。用言语、金钱、物质，都可以表示关怀；无言、用心，也都是表达关怀的方式。社会会混乱，是因为人和人之间缺乏了信任，也缺乏了慈悲，当每个人只能冷漠以对的时候，这就是一个“冷冷”的零交流。

虎年即将到来，何不给自己一个与人重新结缘的机会？一个微笑，一个眼神，一句关怀的问候，都能让自己和别人不一样——结缘，可使我们的人生更宽广；利人，可使我们的人生更富有。

人生是一部大书、要能广大要能高，把人做好、对别人好，都是重要的做人元素，做人更甚于读书，人世间许多好人好事让人感动，人群之间彼此相互感动，人生才有意义。

实践

人生是活在希望里，人如果到了没有希望的时候，活着就没有意义，那就是世界末日来临了。所谓希望，就是我们对明日有期待，所以孔子说：“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至也”，因此，我们从给别人希望当中，我对自己的未来也充满了希望，虽然不一定实现，但拥有希望就已经很富有了。

人要关怀，就应该要做到给人信心、给人欢喜和给人方便，这些都是可以在生活中实践、而且不花力气和金钱的修行，我们的身心状态、生存境遇，进而及时有效地为芸芸众生提供精神安慰的力量，都是我们可以立志去进行的。

岁末年终之际，在疫情肆虐、动荡不安的一年，我们如果能继续学习诸佛菩萨“无缘大慈，同体大悲”的精神，那么，我们的身心平安不仅有了保障，我们周遭的人际关系也将更祥和。