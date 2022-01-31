幼吾：德霖路与王德霖

在牛车水有一条德霖路（Teck Lim Road），人称德林街，是“三条街”之一（其他是恭锡路和若铨路）。德霖路是殖民地政府，为了纪念市议会议员王德霖（Ong Teck Lim，1875-1912）而命名。根据《新加坡自由西报》讣告，王德霖是因为患上痢疾不治，天不假年，只活了36年。痢疾原因是因为饮用水、食物处理缺乏卫生受污染。可惜当年医学不发达，抗生素还没发现，痢疾要了他的命！王德霖英年早逝，未能为社会服务做出更大贡献，令人遗憾。

王德霖生前曾经担任新加坡殖民地政府的市政局委员（Municipal Commissioner），1909年任满三年后就告退，不寻求连任，让同僚惋惜。他因社会服务有功，曾被殖民地政府册封为太平绅士JP。

王德霖受英文教育，在英华学校毕业。他的父亲王求和（又名王九和Ong Kew Ho，1825-1889），来自马六甲，祖籍福建同安，年幼失学，受教育不多。他早期替老板建成打工，“建成”号在驳船码头开设子公司“源通”（Guan Tong），作为代理商。“源通”同时经营硕莪。王求和得到老板建成的赏识，后来成为“建成”的合伙人。老板去世后，王求和把公司改名为“王九和公司源通号”，邀弟弟加入公司联手经营。他最大的贡献是和两位王姓富翁（有海、沧州），买下221英亩的土地，作为王姓宗亲的种植地及坟场，该地又称“姓王山”，也叫“太原山”，也就是后来的武吉布朗，俗称㗝呸山或咖啡山。

王父殁后，王德霖接掌“王九和公司源通号”，把父业发扬光大，发家致富，成为一名成功年青商人，他以经营木薯土产生意而著名。他致富后置业，拥有谐街及厦门街产业，最后在谐街的住宅过世。王德霖曾参加海峡华人义勇军步兵队（The Chinese Company Singapore Voluntary Infantry），成为队员。他也是英籍海峡华人公会（Straits Chinese British Association）的会员，生前爱好运动，是网球好手，代表英籍海峡华人公会等团体比赛。

王德霖热心教育事业。为了纪念他，他的遗孀以他的名义，捐赠母校英华学校奖学金。在莱佛士书院和圣若瑟书院，也设有“王德霖奖学金。”