在许多女性的人生里，谁没有经历过那个举止轻浮的男人？那个窥视自己青春肉体的“富商”？那个自己仰慕最终对其幻灭的社会名流？

在黄金大厦五楼老式电影院的最后一排座位上，看了印度尼西亚女性导演，35岁的Kamila Andini（卡米拉）的得奖电影“Yuni”。

不经太多雕琢，淳朴的叙事形式，特别符合导演卡米拉要说的故事——一个17岁印尼村镇女孩的一段成长经历。

30年前，我们的十七八都在学校里度过，制造上演一些傻孩子们之间的爱恨情仇。看了卡米拉的电影，感觉在2020年代的印尼村镇，一个17岁女孩要面对的世界，其实比一个在大城市里被父母和社会呵护长大的女孩所要面对的更复杂。。

电影的女主角Yuni是一个美丽聪慧的女生，在学校里成绩名列前茅，浑身上下充满了一种吸引人的生命力。电影一开始，年轻的女孩在镜头前更衣，炫耀青春的饱满，预示她即将面对的、爱情与情欲的求索。

在戏里，Yuni总共经历了三个男人的提亲。一个比一个猥琐而不单纯。

她拒绝了在小镇里被看作是“钻石王老五”的年轻技工，对举止轻浮的男人没有感觉；拒绝了窥视她与同伴们在泳池嬉戏，而对她起了歪念头的泳池经营者，一个50几岁的小镇富商。

直接带大老婆上门提亲的“富商”，将几千万印尼盾塞进Yuni奶奶手里，说只要结婚初夜这孩子证明自己是处女，便再加倍。但如果不是，就立马解除婚约。倔强的女孩为了不嫁给富商，把暗恋自己多时的学弟带到海滨空置的别墅，光着下身坐到学弟身上。

而最叫她认识这个世界的或许是她对学校语文老师的幻灭吧。她崇拜的老师是诗人，更是在报章上发表批判社会文章的知识分子。但是被Yuni无意发现其同性恋、好女装的秘密以后，竟厚颜无耻向她提亲，想要借此封了女孩的口，也满足社会对他完美形象的要求。

在一切纷扰背后，Yuni和学弟发展了一段分不清是友情抑或是爱情的情谊，悠悠然然、清清淡淡，却又必定深刻而难忘。

尽管Yuni很想上大学，但家境不好又无法取得竞争激烈的全国奖学金。她要何去何从呢？

戏的最后，接受了老师提亲的Yuni，却又在结婚当日逃婚。镜头里，她漂浮在湖泊上，不知生死。但那或许并不重要了。

走出电影院，与好友到附近的小贩中心用餐。周末夜晚的小贩中心人头攒动，灯火通明。我们都是在为各自事业努力的女性，很难想象一个小时的飞机旅程以外，有17岁的女孩们须要用尽自身所有力量，甚至牺牲性命，才能保存一点权利与人性。

就算偶有所闻，但如果不是导演卡米拉将小镇点滴拍成电影，让人物情节感受曝光，外人很难有这种感慨。

卡米拉的父亲也是印尼名导演。她小时候尽管被视觉语言深深吸引，却很长一段时间抗拒成为一名电影导演，害怕活在父亲的影子里。

许多孩子都害怕活在父亲的影子里，何况是女儿，更是担心自己在依然父权的社会里被噤声，不被重视。而事实是，这样的例子历来不少。包括日本江户时代浮世绘大师葛饰北斋的女儿葛饰应为。这些女性就算才华横溢，也未必在当时社会得到应有的鼓励和支持。

来到今天，社会上一个成功人士应有的样子，包括言语行为、竞争模式、思考方式……仍然是以男性为基准。女性要怎么表现自己，怎么让自己思考、叙事甚至竞争的方式，也成为社会一部分，而不是由男性施舍的一部分，还有很多尚待争取和努力的空间。

或许Yuni的世界看起来离我们岛国很遥远。但是在许多女性的人生里，谁没有经历过那个举止轻浮的男人？那个窥视自己青春肉体的“富商”？那个自己仰慕最终对其幻灭的社会名流？谁又没有经历过十七岁的恋情，在记忆中保有一个傻乎乎，守在自己身边却又不敢碰自己一根手指头的男孩？

Yuni的人生在卡米拉的叙述下，像一首小诗一样展开，唯美、无奈而努力。两个年轻的主角们，也确实在电影里朗诵着一首一首的印尼小诗。寄望每一个Yuni，无论身在何处、人生困境，都要找到属于自己心里的一首诗。