林其米：今年第一个梦

“多么安静——／连这个念头／都太吵了”

这首俳句是在意大利北部的科莫湖某所修道院内写的，那是21年前的某个初夏下午。与其说“写”，不如说它其实就在那里，在空气里，在宁静里，我只是用文字把那一个瞬间翻译出来而已。那种宁静并非完全没有声音。为了让人更清楚地听见宁静，造物创造了在屋顶弹奏一整个夜晚的小雨，创造了天地破壳而出时的鸟鸣，创造了怀有心脏一样节拍的手表，创造了依偎着你呼噜呼噜的猫咪，创造了入世温柔的晚钟。21年就这样消逝了，那段野狗一样到处浪荡的日子早已远去，但这首小诗留了下来。

“玻璃瓶里的萤火虫照亮了我们的第二个童年”

一直以为只有夏天才看得见萤火虫，直到那年4月某个夜晚，在台湾嘉义奋起湖，我第一次发现原来一年四季都有萤火虫出没，而且种类之多令我讶异。我不知道那天晚上我看见的是哪一种，据说春夏之交可以看见的多半是黑翅萤。但春夏之交是几时？生长在一个赤道国家，生活在一个热带城市，我的一年只有12个月、晴天、阴天和雨天。我的春夏秋冬天只有在旅行时才有机会体验到。那个4月初的夜晚，在奋起湖，我们几个互不相识的游客围绕着导游，一起近距离观赏他手中瓶里的萤火虫，闪烁的微光照亮了一张张童年的脸。

“新年的第一天——／这碗煎茶味道就像／这碗煎茶”

初抵河口湖的那个下午天气阴霾，富士山老藏匿在云雾中，同伴说“富士桑”害臊，我倒想起猫跟我们玩躲猫猫的时候，总是把头藏起来就以为全世界都看不到她，其实全世界都看到了她的臀部或是尾巴，常叫我笑不可抑。次日一觉醒来，急不及待拉开纸门，与富士山素面相见。新年伊始，看见什么都像是第一次看见，听见什么都像是第一次听见，品尝什么都像是第一次品尝，触碰什么都像是第一次触碰。元旦那天看见的天空，叫作“初空”。元旦那天看见的日出，叫作“初日の出”。元旦那天看见的富士山，叫作“初富士”。在新的一年梦见的第一个梦，叫作“初梦”。在新的一年沏煮的第一壶茶，叫作“初釜”。在新的一年第一次前往神社佛寺参拜，叫作“初诣”。我从日本俳句学晓这些。例如：“今年第一个梦，我严守着这个秘密，暗自微笑。”（佚名），例如：“第一声鸡啼，田野阡陌延向八方。”（鸿村），例如：“元旦那天的富士山，无处躲藏。”（汀女）。