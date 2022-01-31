侄儿阿山在考完小六会考数学后便愁眉不展，忧心忡忡地对我说，有两道数学题超出平时教学范围，他完全不懂得解答，担心会影响会考积分和等级。

两天后他心平气和地对我说，他打听到所有同学和他一样，对那两题不知所措；他更希望全国的小六考生也一样束手无策，如此一来就不会削弱他报读心仪中学的机会。

侄儿的这种想法，竟然和我年轻时应征银行工作后的想法如出一辙。当年某银行为了测试应征者的语文能力，要应征者各写一篇中英文作文，合格者才另作邀约面试。自知写得不理想的我，便一直盼望其他应征者的表现不会超越自己。

投入职场后，方知竞争激烈的社会，许多牛鬼蛇神不仅是希望对手表现差，更是直接演化为造谣、抹黑、放暗箭的卑劣手段，打击比自己优秀的对手，从而增加脱颖而出的机会。这种卑劣无耻手段，真令人胆战心惊。

不凭实力和正当手段跟对手竞争，一味用卑劣行径打压、诋毁对方，个人如此，大国亦如此。纵观今日某大国为了怕别国超越和维持世界霸权地位，无所不用其极地遏制其他国家的合理发展，如此丑陋嘴脸，让人唾弃。

我们应该感谢对手的存在，让我们有机会检讨自己的不足和缺点，及时补偏救弊，激发潜力，提高技能，站得更高，看得更远，从容自若地迎接挑战。

我们要尊重对手的存在，并靠实力，靠干劲，勇敢、诚实地和对手展开公平竞争，纵使失败，也无遗憾，毕竟我们在过程中培养了逆风扬帆的韧劲，让生命更为丰盈。