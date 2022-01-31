吴耀宗：香港韩式炸鸡

论流行文化之盛衰更替，新千年后这20年间韩流当道，从K-Pop兴起到韩剧热播，从本土电影发威到美食流布，可谓风靡了整个亚洲。

在韩流的冲击下，香港地图也出现了变化，尖沙咀区内金巴利道与金巴利街上放眼所见，若非韩国餐馆，就是韩国杂货店，俨然成了个“小韩国”。

作为旅游区热点，小韩国发挥了美食集中地的优势，提供所谓正宗的韩国菜，一方面满足游客的口腹之欲，另一方面也纾解家乡移民的思乡之情。

不过，在疫症暴发之后，旅游区的生意大受打击，餐饮业步入严冬。就在一片愁云惨雾之中，砥砺求存的港商积极寻找新商机，另辟新天地。

像已经拥有不少品牌的亚洲饮食集团，毅然创立新品牌“韩乐”（Momoku）。其店开几家：港岛一家（小西湾），新界六家（天水围、荃湾、坑口、宝琳、大围、粉岭），九龙两家（旺角、蓝田），大张旗鼓地把韩国菜带入住宅区中。

既以镇居的街坊为销售对象，自然要制定亲民价，而且所提供的菜式也要迎合本地口味，不能直接把旅游区的韩国菜如人参鸡、石头锅、泡菜牛肉等复制过来了事。

让我感到欣慰的是，“韩乐”打出了“more than K-food”的旗号。

所谓“more than K-food”，不在原地踏步，简单地讲就是“变奏”，只考虑新菜式味道好不好，而非正不正宗的问题。

举韩式炸鸡为例。看过韩剧《来自星星的你》的粉丝想必都记得，女主角千颂伊以炸鸡搭配啤酒大快朵颐，竟使韩式炸鸡热卖，一跃而成为经典韩国菜。

韩式炸鸡之独到，在于腌制沾粉前后保持鸡肉表层干燥，使高温油炸后外脆内嫩，即便再洋酿一番，其上甜辣浓稠的酱汁也不会影响那脆嫩的口感。

在餐牌上少不了“炸鸡”的情况下，“韩乐”推出一系列与之搭配的菜式，计有“韩风香酥炸鸡，猪骨浓汤乌冬”“韩风香酥炸鸡炒粉丝”“咖喱炸鸡珍珠饭”和“魔鬼芝士·一口炸鸡”。

若说“韩风香酥炸鸡炒粉丝”以热炒粉丝的黏缠惹味来呼应炸鸡的干爽酥脆，迎合喜欢干捞口味的食客，则“韩风香酥炸鸡，猪骨浓汤乌冬”乃专为嗜爱汤面者而烹煮，汆烫好的赞岐乌冬面条入口软滑，以猪骨煲熬的热汤浓淳甘香，加之撒了白芝麻的洋酿甜辣炸鸡，滋味之丰富叫人难忘。

至于“咖喱炸鸡珍珠饭”与“魔鬼芝士·一口炸鸡”，更是香浓惹味的菜式。尤其是后者，一经切达芝士的泡浴，其散发的魅力就连魔鬼也无力抗拒。