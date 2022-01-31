陆思良：威士忌的话题

到了爱丁堡，不能不去城堡下的威士忌陈列中心。

说到威士忌，很多喝惯白酒的中国人不喜欢喝威士忌。张翎的长篇小说《劳燕》，开头部分，抗战胜利时，在西南训练基地，一个美国教官、一个美国牧师和一个中国士兵聚在一起喝威士忌庆祝，那个中国士兵说道：“威士忌是天底下最难喝的酒，有股子蟑螂泡在尿里的臭味。”

我们大学同学建了一个群，在群里设立“小资讲堂”，有一课由我介绍威士忌。虽然我预先用以上小说里的例子打了招呼，强调“喝酒的口味爱好是要学习和培养的，请抱持一种乐观开放的心态。”但是看了我的推介，仍然有人倚老卖老出来抬杠：我爱喝酒，喝白酒，威士忌有股怪味，像药水，我不喜欢……

想到以前回国时还送过这位老兄一瓶好牌子的苏格兰产18年单麦威士忌，我心里真不是滋味。

生活习性所反映的，不仅是人的心态倾向，更可能是性格偏执。小说里的美国教官和牧师，算是中国士兵的朋友，彼此长期患难与共，但却难以改变他骨子里的一些东西。我想，这也是小说要表达的一层意思。

另外很基本的一点，是对于自身经验的认识和反省。周作人说过，大意是，你如果看过足够多的名画名卷，你的审美就不会差到哪里去。依此类推，你得喝过足够多的好酒，才有资格评论酒，才有资格说你喜欢或不喜欢哪一种酒──并非你要喝过足够多好的威士忌，才能评论威士忌，恰恰是，你说你爱喝白酒，那你就要喝过足够多的好的白酒，甚而至于你依然保持每晚都喝上一盅茅台、五粮液和剑南春什么的，你具备了这样的“小资实力”，具备了这样的口味历练，那侃侃而谈你只喜欢喝白酒，不喜欢喝威士忌，就有说服力，否则只是“虚张声势”。

千杯以上，方能酒逢知己。

苏格兰威士忌之所以风靡全球，除了口感强烈，不外乎就是风味多样。苏格兰雨后春笋般不同基调不同观念的酿酒小作坊，将威士忌发扬光大了。休谟指出过，如果感官的准确足以觉察混合物的复杂多变，我们就把这叫作鉴赏力的精致。

有天我在家用一把日本陶瓷刀切熟牛肉，一不留神将左手食指划破，顿时血流如注，用右手揿压三分钟，放开后依旧滴滴答答，正巧桌上放着一小杯威士忌，拿起来朝手指浇去，三秒钟后，伤口只冒些有气无力的泡泡──势均力敌，同时领教了刀的锋利和酒的劲猛。