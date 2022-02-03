“欢喜与融和、同体与共生…”

星云大师说：人和人相处，最不安的就是畏惧和恐慌，所以观世音菩萨不但救苦救难，而且布施给人无畏。此中的意义，就如有力量的人和有办法的人，对于一些弱小无助者，给予保护说：“不要怕，有我支持你”，此种布施的精神至为重要。

相反的，世间上有的人不但不能给人无畏，反而给人畏惧。自己的语言、行为，总是能给人恐吓就给人恐吓，能够给人畏惧就给人畏惧！这不但不是施无畏，反而让社会上到处充满了障碍、打击，甚至战云密布，机关重重，令人深感危机四伏、危险难安。

每到农历新年，我都会虔诚地写下一句新春贺词赠予有缘之人，如：千喜万福、善缘好运、妙心吉祥、身心自在等，借此祝福大家法喜无边，法财无量。而在壬寅虎年，我的新春祝福是“处世无畏，和平共存。在新的一年，信仰就是力量，让我们不再怖畏，与众生和平共存，才是幸福快乐之道。

防患

世间虽有圣贤善良之人，但是不可讳言的，许多贪瞋愚痴的饿鬼、畜生也和吾人同居一处，因此吾人处世，也应该学习胆量、智慧。所谓忍者无惧、仁者无敌；尤其重要的是平常不作亏心事，夜半敲门心不惊，以及站在船头稳，不怕浪来颠的勇气，只要自己日常遵守纲常纪律，待人处事慈悲正直，自当能够磊落做人，自然能够应世无畏。

但知人知面不知心，人与人之间，因为不知道此人对我是有利、还是有害，所以交朋友不得不提防将来的变化，因此对恶人、恶事，以及恶因、恶缘也要有所畏惧和防患于未然。

威仪

一个人能将自己的身口意管理好，不起烦恼，不与人斗争，这是待人处事最好的妙方。人的一生，无非是一场场人和人的互动关系。与人相处不可以放任自己的想法，要洞悉人之常情；处事不可以执着自己的见解，应该明白事之常理。原则拿捏得当，生活将会充满欢喜和惬意。

佛教讲“三千威仪，八万细行”，威仪不但能够收摄修道人的身心，也是一种无言的身教，然而唯有注重内在的修养，才能永久有庄严形象。有威仪，一举手一投足都是智慧的展现，自然就会受到众人的尊敬了。