朋友在乌敏岛的老家，房子前有一块空地，丰收阳光和雨水。野花长出来了，引来乱舞群蝶，用热闹的翻飞，掀起了宁静里静默的喧哗。倘若天晴，这些蝴蝶舞得更起劲了。新加坡录有超过320种蝴蝶，而乌敏岛上就有约1半的全国品种。2020年公布的乌敏岛生物多样性综合调查还发现了本地未有记录的爱妃斑蝶，大自然依旧收藏着我们未知的未知。

在矿湖边上的蝴蝶山，养殖了不少能吸引蝴蝶前来的植物，某次远足还在岛上看见被称为国蝶的红珠凤蝶。几年前新加坡自然学会举行网上投票，在7603张票中，红珠凤蝶以2805票当选国蝶，翅缘有红点及弯月形的白斑，类似着新加坡的国旗。长得如此鲜艳，是给周围对它虎视眈眈的狩猎者警告：我不好吃，别吃我。虽然贵为国蝶，但看过它的本地人不多，因为它通常在树林里活动，偶尔也会在公园里亮相。

和蝴蝶有关的都是美好的。蜕变的过程用来象征人的积极转变。这个世界上大部分的蝴蝶，寿命也不过2至4周，如果好好利用这天赐的美丽羽翼，传播花粉，妆点世界，那么不就印证了生命的价值不在长短，而是其品质和意义？

在潮湿和低温的情况下，蝴蝶展翅乏力，因此阳光丰沛时总轻易能看见蝴蝶翩跹，阳光灿烂也是美好意象。扑蝶的动作娇态十足，比葬花更健康，更能体现青春之美。化蝶的传说，更让人觉得蝴蝶就像是扑朔迷离的爱情，就算是困难重重，依旧令人神往，甚至以身相许。

我依旧被庄周梦蝶的故事所吸引。在这个虚幻和真实失去边界的时代，未来的元宇宙也将深化这种融合或冲突，真实的人要如何在虚幻的空间中过虚幻或真实的生活？虚幻世界也已经渗透到我们的现实人生，我们现在拍照写字或一举一动都在塑造虚拟的人生，同时那个虚构的自己，也反过来影响着我们真实人生里的活法和决定，一切真假难辨。

但庄子为何梦见的是蝴蝶而不是其他生物呢？根据弗洛伊德的说法，梦不只是梦，也是人们现实中无法满足的欲望。以此来推敲庄子的蝴蝶梦，究竟这个潦倒但豁达的智者，到底有什么未竟的理想？