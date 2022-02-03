每年与妻往返来回南北半球两个岛国，此番因疫情严峻，羁留南太平洋岛国整整20个月。“老雁”飞抵“热带故里”后，友人问我：这些日子你可会想念家乡的美食？

我的答案似乎令友人颇感惊奇：不会。因为所谓“美食”也者，我一向不很在意。有的话就吃吃，若没有，也就算了。何况，即便在奥马鲁这样的小镇，也并非无法享受家乡口味。和10年前初到时全然不同，如今超市里各种亚洲食材都有，大前提是要自家动手烹煮。幸好我有个精于此道的太座，所以区区口腹完全没害相思病。

潮州卤味？没问题。潮州炖鸭？没问题。潮州蒸鱼娘惹咖喱？没问题。甚至如潮州小吃的饭粿、芋头糕和南瓜糕以至农历新年必备的甜汤和“膏烧白果”，都难不倒她。尤其是后者，倘若一“缺席”，对我来说那个新年就仿佛也跟着销声匿迹。

其他热带岛国熟食中心的各种“美食”呢？叻沙、米暹、肉骨茶、炒粿条、福建虾面、福建炒面……我都吃到了——而且都是地道的原汁原味：那是媳妇的杰作。娘惹糕点更是她的拿手活儿。有一回她更端出令人惊艳的、香滑无比的潮州金瓜芋泥。问她哪儿偷师，答曰食谱。

我怎会害“美食乡愁”？之所以回返热带岛国，最重要是为了和女儿一家——尤其是孙儿孙女——团聚，也见见几位老朋友。如果还要加上“物”的话，当然也想念热带岛国的家，家里的一些书，还有……说来难免惹人笑话：一阕“儿童音乐”。

是伯恩斯坦指挥纽约爱乐交响乐团演奏的普罗科菲耶夫的《彼得和狼》。哥伦比亚唱片公司录制的黑胶唱片。旅居奥马鲁之初，怕耳根寂寞，特地自热带岛国寄去一对书架型JBL扬声器，怎知却陷入一大盲点：我家除了厨房、浴室和厕所外，其余地方皆铺上地毯（因地处温带，为了保暖不得不然）。两只小小扬声器所吐出来的美声，一碰到地毯，大都如泥牛入海，给“吸”进去了。怎办？往大城市订购一对平均输出功率200瓦特的落地型扬声器？加上同样输出功率的前后级扩音机，加上同等级别的转盘或激光唱机？老实说，我怎么也“玩”不起。

幸好儿子前不久送老爸的Audio Technica耳机派上了用场。这对耳机也算高档货色，接上电脑，无论是独奏、合唱或交响曲，闻之历历在耳，音像分明音场壮阔。即便听瓦格纳的大型管弦乐，现场感也十足。

但我就是不习惯戴上耳机听音乐。总觉得与半卧沙发上舒舒服服享受开朗的乐声，情境全然不同。何况“残留”的十余张黑胶唱片都在榜鹅住家——尤其是普罗科菲耶夫特地写给儿童的《彼得和狼》。每年回热带岛国时，我总要听上好几遍，方能释怀。

我究竟想念什么？对自己进行一番“心理分析”，最终答案是：想念一个童话……一个已然离我很远很远的童话。