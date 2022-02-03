今天是阳历2022年2月3日，农历正月初三，先来和读者们拜个晚年，祝大家新春一切顺利。明天2月4日的凌晨4点51分，用技术语言表达就是寅正3刻6分，立春了。换句话说，过了这个时刻，虎大哥正式登场，壬寅虎年来了，顺便祝大家立春后能生龙活虎，龙腾虎跃，如虎添翼，虎虎生威。

新的一年会有新气象吗？先回顾一下，过去两年大家都被冠病病毒折腾得受不了了，香港特区政府采取动态清零的处理方式，新加坡则是用与病毒共存的政策，结果如何呢？拭目以待吧。

在元旦后的第18天收到中信里昂的恒生指数年度风水指南，原来这家证券公司自1992年开始就每年以贺卡的姿态发布这指南，用简单的图表及文字轻松展望香港股市，当然中信里昂证券强调这指南并非研究报告。这本指南中英双语，简单易明，问题是如果大家跟着展望去进行股票投资，效果如何？只能说一句话，香港人的记忆力真的是很短暂，而且精明的投资者也都会自己做功课，当然总会有人左听右探拿号码去下注，这里的号码就是上市股票的代号，这样的投资者很容易就碰到“唱高散货”的圈套，要不然股票市场的别名怎能是鳄鱼潭，一不小心就连骨头都被吞到肚子里，死字都不懂得写！

在香港这么多年，也看过坊间的许多以风水去分析未来，总之如果有20条预测，测中3条，第二年就会说自己的预测准，无所谓，大家图个开心。我倒发现在香港股市，个人投资、机构投资和基金投资三分天下，有些年机构投资者还会利用指南的反向操作去进行投资，哈哈哈。

玄学我略懂一二，写几句与读者分享，希望能避凶趋吉。2022年的立春八字以年月日时顺序为，壬寅／壬寅／戊子／甲寅，这么说，这个八字木旺，水旺，戊土以壬水为偏财，水生木，所谓的财生官，只是这个八字比较特别，一切要顺势而行，牙擦擦不信邪的人今年会到处碰壁。

如果你看过纪录片，老虎是很威猛的，但是你也肯定听过虎落平阳被犬欺的说法，看看这个八字，年月时的地支为寅，老虎也，唯有日的地支是子，老鼠也。哈，看到2022年老虎的三只脚，一只老鼠的脚，唯有在2月4日后至3月5日的壬寅月份，老虎就是四只脚，虎虎生威，大杀四方，绝对是很好的30天！

如果你生肖属猴，冲太岁，一切要小心，如果你生肖属鸡，你有紫微龙德大吉星护着，一切顺利。 （传自香港）