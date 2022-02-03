虎威：放只老虎在油箱

最近惯常光顾的油站推出四虎迎春，造型可爱，连精简生活的我也看得心痒痒，欲添油换只玩具小虎。怎奈元旦前已添过，日常多搭地铁巴士不开车，怎可能这么快又……啊，不是一直说要做狮城自驾游吗？不如即时行动，一箭双雕。

狮城自驾游是前年《海峡时报》一名记者疫情下的分享，一天环岛可开车200公里。200公里？那差不多等于开到马六甲了，棒！遂将那一版图文收存，接下来却无动静。

没动静是有缘由的。自问驾车技术平庸，从来就不是开长途车“发烧友”。只因有一点“冒险精神”，仍有过到马国开车旅游的经验：两回到马六甲，一回往波德申。退休那阵子雄心万丈，还想参加车队作马国从南到北自驾游，至今却只得个想字。

这回岛国自驾易办。也不要一日行200公里，单挑西部公路。从住家先往AYE，向西行再转入大士西路连接高架桥进入大士南3道，之后，一直开车至前无去路，却已抵达本岛西南角填土地段大士港所在地。

长长的大士南3道确有异域风情。大地看起来是如此辽阔，巨大的工业建筑有着非一般的壮观。沿途像我所开的小轿车少之又少，所遇到的几乎都是体量超大的卡车。有些路较不平坦，不绝颠簸；有些路沙尘滚滚，模糊视线。阿伯只顾小心开车，常被大卡车超越。妻在旁边话不多说，待行程结束方坦言：“这趟车坐这么久，我担心这么久。”不无道理。

其实没完成整个行程。原本计划到达最南端后掉头，开车北上林厝港路等，至克兰芝水坝南下克兰芝路等，最终回到武吉知马路上段。然而，漫无目的之自驾并不如想象中的过瘾，也不环保，只到了林厝港路便改道回家。

为了小虎而做的这个行程（其实是借口，真喜欢也可买虎）却让我想起一句小时熟悉，赠虎石油公司的标语——“放只老虎在油箱”。此话所含动力十分丰富，可与大家共勉：假如每个人心里均有一个油箱，是应该都放一只老虎进去的。旺盛的精力使我们勇于追梦，敢于尝试。那滋味或许不是原先想象的，我们更可能半途改变路线，但必然无悔，只因为“这件事，我做过！”

祝大家虎年大吉，万事如意！