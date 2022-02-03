这件事情发生至今，时间刚好是一年。一桩当时遭遇极大不公，气得直跳脚、火冒三丈的意外，如今竟能潇洒回首，因为已经放下。

去年1月中旬，也是临近春节的某日早上，我在住家附近一个组屋区内的小路上开着车，正要去添购一些食品。

忽然间，一声砰然巨响，吓得我整个人发懵！迎面而来一辆全身包着铁皮的巨型货车，驶经我右边车道时，货柜背后两扇铁门赫然打开，迅猛冲力，狠狠地将我右侧的望后镜砸个稀巴烂，玻璃窗和车门也刮出累累伤痕。

我马上停车，见那货车司机也停下，从高高的驾驶座跳下来，急忙跑去车后，我正要上前用手机拍照时，他已快手快脚将刚才松开的两扇门关上。司机是一名印度客工，没向我说对不起，却怨声连连说，门闩已松脱一段时日，早就通知老板送修，老板却没有行动。

他马上拨电给姓T的老板，叙述了情况，然后递过手机让我对话。T答应派来拖车，把我破损的车子拉去他嘱意的修车厂，修理费由他负责。

可是第二天，事情起了变化。T老板来电说，修车厂无法修理，因为找不到修理需要的车镜和零件，叫我向自己的保险公司索偿。真是岂有此理！错在他那一方，不是应该向他的车险公司索偿吗？

感觉此人无法信任，我于是安排把车子拉到我的A牌车专属维修厂。接下来事态越来越离谱，几番转折搜证，发现他的货车是租来的，他拖拖拉拉不接听电话，既不透露租车行名称，也不告知车子投保的是哪家公司。他甚至耍赖，声称那天并没有发生货车后门打开这样的事，因为司机说他停车查看时，两扇后门是关得紧紧的，而我的望后镜原本就是烂的。

我气急败坏，深受委屈，跑去邻里警署报案，向保险公司报备。如此磨磨蹭蹭纠缠不清，没搞定索偿技术问题，车子一直没法开工修理。而那T某始终神隐不露脸，我唯有启动自己的车险保单，先自付千余元的垫底费，随后由我方保险向对方保险公司索赔。车子耗时近一个月才修好，而索偿则拉扯半年多才了结。修车费4000多元由保险公司承担，但预付的垫底费只取回一半。耗费时间、精力和金钱，吃亏的还是自己。

百般折腾和沮丧一整个月，一天天过去，我的火气竟慢慢消散，心情也渐渐开朗。总是阿Q地自我安慰：能保住性命就好，不是吗？倘若那天货车大铁门猛力甩过来，打破玻璃窗，砸烂我的脸，炸裂我脑袋，我岂不一命呜呼？

是的，我已疗愈。是的，哪怕如何不堪，换个角度看事情，换种心态看人生，便云淡风轻。只要活着，生命还会有种种契机和美好，值得期待。