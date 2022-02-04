“觉悟往事全非…”

星云大师说：在佛光山过去说：日日难过日日过；现在大家（指信徒）再回到山上来过年，年年好过也是年年过。过年吃美食，像吃年糕，主要的就是把比较不好的嘴，用年糕封起来，不要乱吃，或者说坏话。我们现在不是提倡三好运动吗？过年要说好话，讲恭喜发财、你好、吉祥如意；不是只有过年说，要天天说，要常常说。

过年，我们都有听到放鞭炮（好多地方已禁止放鞭炮，不过电子鞭炮倒是无碍）的声音，主要这个鞭炮，就是把所谓的这个年，一般传说是一个会吃人的兽，很凶猛，所以打锣打鼓、放鞭炮，要把这个“年”吓走。

我们讲好话、唱歌、赞美，要让人家感到“年”很可爱，而不是很可怕。这个除夕过了，今天已是大年初三，我们要闻钟声、叩钟。所谓钟声一响，让我们觉悟往事全非；未来一切都重新惊醒，显现在我们的眼前了。

心境

我们可以在过年时，自省要改变的行为，例如“生命，不是躯体，而是心性”，我们的生命持续存活着，不是说这一个身体，而是我的内心本性，要让它发挥光和热，要为社会做出贡献。。

还有“老人，不是年龄，而是心境”，心境很快乐，年龄就不老；心的年龄很轻，但是心里不快乐、忧郁，那就是老人。还有就是“人生，不是岁月，而是永恒”，我们每一个人的人生，不是说过年了，就一年过去了。岁月一天一天地过、一年一年地过，但真正的人生，没有所谓一天、一年的岁月，而是永恒的岁月。

慈悲

新的一年，我们也要期许自己“慈悲” 。分享故事：过去古印度一位梵摩达王想将山林的鹿群一网打尽，鹿王向国王请求不要消灭鹿群，并每天献上一只鹿给国王食用。有一天轮到一只怀孕的母鹿，鹿王因不忍心母鹿赴死，决定牺牲自己；国王大受感动，下令不得捕杀鹿群并保护这片山林，此为鹿野苑之名由来。鹿王的故事就是展现一种慈悲与智慧，并以此化解危机，与我今年写下的春联：“处世无畏，和平共存”的精神相符合。

一个人什么都可以没有，但是不能没有慈悲，在当今乱世，冠病病毒还在肆虐，我们更要秉持慈悲爱心，因为慈悲之心才是万物生生不息的泉源。