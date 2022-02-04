过年了，越发想家，离上次与广州家人们的离别，已经整整两年的时间，如何形容心情，我词穷，也不想再说，这两年唯一能做的，只有不时的视频联系，望梅解渴一般，好久没有投入父母、哥哥的怀抱，亲吻他们的脸颊，感觉他们的存在，总觉得欠缺，遗憾。他们的表情我会不时想起，疫情，想，也只能想。

小时过年，外公外婆还在的时候，过年就是一场吃的盛宴，以前人很多都是自己做年货，煎堆、油角、弹散……都是自家动手包，炸，一边做，我一边偷吃新鲜出油锅，还烫舌的年货，家人都聚在一起，幸福至极。自家做的年货，比在别人家吃的好吃多了，家人一起动手的情景，我不会忘记，小时候的过年，充满了烟火气，充满了人情世故，更重要的是，年货的甜，即便因为偷吃受到训斥，嘴里是甜，心里也是甜的，脸是笑着的。

家里变花园，继承传统

长大后过年，生活变得没有那么困难，物资也充足一点，不需要那么辛苦自己做年货了，基本都是外面买的。家里都会买好看的桃花、金桔，以及其他漂亮的年花，广州的桃花既粗壮又大棵，买回家一打开，我爸就开始炫耀半天，他如何有眼光，谈多好的价钱把这棵的确很漂亮的桃花买回家。以前家里还没有电梯，我爸都是一个人把一大棵桃花、一大盆金桔，还有其他大盆小盆的年花从一楼扛上八楼。

春节，家里就像是花园，眼睛转到哪里，都会看到很漂亮的花朵，来家里的客人也会赞叹，虽然扛的不是我，但心里对我爸的功劳也是感同身受，并引以为傲。这两年我在新加坡过年，除了桃花买不到，也同样买了好多花，这绝对是继承了传统。

我的两个孩子也耳濡目染，尤其今年，可能他们也长大了一些，对过年的传统开始有比较清晰的感觉，这种传统，可能是因为我来自中国的缘由，也可能部分只是我家的习惯，但不知不觉地，成为了他们的童年回忆，正如我的童年。希望若干年后他俩回忆起来，心里也都是甜的，脸，也是笑着的。

我明白这就是人生，应该珍惜现在拥有的，即使有遗憾。正如我阿姨说的：“虽然不能回家一起相聚，但在不同地方一样抱着高兴心情度过新年，一家开心快乐就是最大的幸福。”

愿大家在这个春节，无论亲人在不在身边，都能感受到节日的快乐，能让自己快乐，带着快乐与被爱的心，与疫情共存。祝大家虎年健康平安，吉祥如意，世界早日回归正常，让久违的重逢遍地开花！