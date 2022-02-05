“一切福田都没有离开心地…”

星云大师说：分享信息：在华人的心目中，老虎天生就具有一种王者风范；虎是正义、勇猛、强壮、威严的象征，能驱除灾难、邪恶和污秽，也是代表吉祥与平安的瑞兽。有人称，要想在新的一年工作顺顺利利，官运亨通，就非得要找一个开工吉时不可。这段期间，也有好些十二生肖或者十二星座每年运程面市，一般人都会好奇地看一下，想看看自己在壬寅虎年的运势如何，但迷信须适可而止。

佛世时，善生童子以为每天早晨洗浴，礼敬六方，就可以增长命财。佛陀借机教导他，风水、地理应该建立在伦理、世理、法理和心理上，只要诚意，自觉心安，则“日日是好日，处处是好地”，走遍天下都是地利人和、良辰吉时，因为一切福田都没有离开心地。

唯心

风俗都是人为的，太过于迷信、执着，反而弄得大家疲累不堪。虽然地理风水有它的原理，却不是真理，所以佛教主张不要迷信地理风水之说，应该跳脱迷信；人的吉凶祸福，就佛教因果业力来讲，是由于过去世的善恶业因，才感得今生的果报，并不是受到风水地理左右的结果。

我（指星云大师）在创建佛光山时，曾有人劝我：“这片山林地质不佳，风水又不好，尤其高屏溪就在山的前面流过，将来钱财全部都会流走。”我告诉他：“我觉得溪水流过去很好，这代表法水永长流。”等到佛光山建好了，又有人说：“你真会看风水，拣到一个良机，这是一块好福地啊！”其实我哪里懂得什么风水？当初购买这块麻竹园，是为了解人燃眉之急，是为了救人一命才买下的。另一方面，当时刚好也想找一片便宜的山林来办学，所以佛光山是为了佛教要培养人才而兴建的，可见地理风水也是唯心所造。

地理

有句话说“人人有佛性”，就是要我们认识自我、肯定自我、相信自我，进而做自己的主人。能够如此，我们就能从神权迷信里跳脱出来，不受地理风水的支配，还给自己一个自由自主的人生。

风水师所谓的最佳的地理“前朱雀、后玄武，左龙蟠、右虎踞”，其实就是“前有景观，后有高山，左有河流，右有通道”，以现代最佳的生活环境来说，可归纳为：一、通风好，前后左右，顺畅无阻；二、阳光足，采光自然，温暖卫生；三、视野佳，一望无际，心境超然，以及四、通道畅，出入方便，自他两利。

总之，只要能方便生活，心中愉悦舒服，那就是最好的地理。有良好的地理环境固然好，更重要的是内心也要有好地理。也就是内心有：良好的通风——思路通达；良好的阳光——热心开朗；良好的视野——展望未来，以及良好的通路——要走正道，这就是内心好的龙穴。

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