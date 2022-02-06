“大富靠德行…”

星云大师说：分享信息：正月初五，民间传说是财神的生日，也是迎财神的吉日。财富人人都喜爱，但财富可以有很多种，有狭义的财富，如金钱、房屋、土地等，更有广义的财富，如健康、智慧、人缘、信用；新的一年，您要求得什么财富呢？

其实，我们真正的幸福，应建立在内在的精神财富，和外在的物质财富平衡的基础之上。有句话说：“小富靠聪明、大富靠德行、靠福德、靠品德。财富也是如此，不是人去追逐财富，而是财富追逐人。”

我们的心灵如果有力量，一定就能映照出富足的人生，也只有内在高尚的品质，才是吸引外在财富的土壤。

求己

财神是谁？财神当然就是吾人自己！我的双手劳动，辛勤奋发赚钱，双手就是我的财神爷；我的双腿勤于走路，开发财源，双腿就是我的财神爷；我耳聪目明，我满面笑容，我口中多说好话，我肯得向人点头示好，它们都能为我带来财富；我的五根六识，不就是我的财神爷吗？

在日常生活中，我们可以以做人的热忱，获得善缘的财富；我们可以以做事的勤劳，获得信誉的财富；我们可以以慈悲的喜舍，获得友谊的财富；我们更应该以正见的处事，获得真理的财富。

尤其，我们把财神爷养在脑海里，我们的脑筋清楚，智慧明朗，所谓智慧财；有了智慧，不就能帮我赚来财富吗？所以，求人难，求神难，不如求自己这一尊财神，应该比较来得容易。

用财

生活中没有智慧的人，就算真的得到财神爷的眷顾，一味守着自己的财富以为能够长久，殊不知不会运用，再多的财富跟死物也没区别，再多的财富遇到这五家（指水、火、公家、盗贼和不孝子）都会瞬间成空。

金钱，要能接受，也要能喜舍。用去的钱财才是自己的，不用，再多的钱财，最后还不知是谁的。所以，在大年初五的这一天，让我们期许，懂得以智慧运用钱财，做一个为世间创造财富的人，做一个与众生共有财富的人。

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