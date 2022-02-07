“一句话伤了自尊，就非得让它影响一生吗？”

星云大师说：分享故事：黑人男孩出生在贫苦的单亲家庭，母亲打零工，每个月只能拿到不足300美元的工资。尽管这样，母亲还是把他送到了学校。

由于他的贫穷，男孩在学校被列为“救济的”，但是，他没有让别人看笑话，他的成绩一直名列前茅。尽管成绩好，他也没有自满，因为他深深地领悟到，如果没有同学们的接济，无论如何他也拿不到这么好的成绩。所以他除了用心学习以外，还提醒自己要懂得感恩。

一天老师发动同学们为社区基金捐钱，他听到消息后，助人为乐的心生起。他无法开口向母亲要，决定去捡一些别人丢弃、看起来还有用的物品，经过自己的修理和清洗后到跳蚤市场叫卖，赚得了20美金。然而，正式募捐的那一天，全班同学的名字都被老师喊遍，唯独没有他，他去问老师，结果老师却当着同学的面说：“我们这次募捐正是为了帮助像你这样的人啊！”

老师的话刺痛了他的心。那天以后，他在学校就很少说话。转眼20多年过去了，没人会想到，当年那个黑人男孩如今已经成为美国著名的节目主持人！谈及他的成功，很多媒体都断定是贫穷鼓励了他，但是他说：“不全是，还有二十年前那场心灵的挫折，那个来自老师对我的羞辱。”

有人问他：“你还跟那名老师有联系吗？”他答：“我当上主持人的第一天，我还是感恩老师，买了一大束鲜花送给了他。虽然老师对当时的做法觉得有一些惭愧，向我道歉，但是我深深地感谢他。我感恩曾经羞辱过我的人，因为正是他们的话使我变得更加坚强。”

潜能

孔子的弟子颜琛，人虽聪明，但不立志，后来因孔子的一句话：“你不愿意苦学，我也从来没有指望你成为大材。”颜琛经此刺激发心苦读，终于在三千弟子中获得成功。

回到现代，学校老师指着一个学生说：“你这么懒惰，成天不读书只想到玩具，以后是要当流氓吗？”学生听了以后，“好，老师你认为我是一个流氓，我就做流氓给你看。”从此他更是胡混过日子，一生这样毁了。

同样的一句话，有人认为这是教育，这是鼓励，有人则认为伤害了尊严，但是，一句话伤自尊，我们就一定非得让它影响一生吗？人生于世，就是要学习经得起周围人事的磨练而心不动摇，如果自己轻易地就受影响，那又如何能有一番作为呢？人生是生命的逆流，发奋才能增上，自己轻易地因为别人一句话就放弃，就永远不会知道最大潜能在哪里。

自强

生活中，我们总是会遇到一些困难或不情愿的事情。当这些事情不可避免地发生在身上时，生气有什么用呢？只有自强不息，给自己争气，才能摆脱困难，走向成功。如果我们想赢就须要争气，就得先有志气。立志是争气的动力，也是培养耐力最重要的钥匙。

生活有折磨才有超越，有迷茫才有光明，有伤痛才有清醒，这世间，自己不能度化自己，谁人又能度你？让自己强，比什么都强。更重要的是，我们也要做到一辈子的自强。我们若能积极培养正向思考的人生观，凡事往好处想，消极化成积极，自然能够转苦为乐。