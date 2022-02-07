小明终于变形成为一个颤颤巍巍的巨人，不过最后会把自己的命，留给三笠阿克曼，最沉默且最无情的一击。

上小说课的学生们，大都没有看小说的习惯，倒有不少喜欢看漫画的，跟小明一样。如何从通俗流行的读物，挖掘严肃写实的素材，于是便有了小明，最普遍使用而且方便杜撰的人物名字，嗜好除了看漫画，还有看隔壁班的三笠阿克曼。

偶尔经过课室下意识的转头侧望，只要瞥到一眼三笠阿克曼笔直的发梢，或者弯弧的唇角，小明就心满意足了。小明顺理成章的把她当作漫画的角色，不敢张扬，因为害怕惹来太多注意。从小学就开始了吧，整个世界纷纷快高长大，小明却还似乎处于未发育的阶段，身子比同学矮个半截，规定坐在第一排的位子，当大家为了青春痘而烦恼，小明幼嫩而惨白的皮肤，加上短小如藕的四肢，看上去一副体弱多病的模样，自然成为很好欺负的对象。

升上中学后情况变本加厉，小明于是越来越孤僻，学校里连一个说话的朋友都没有，直至看到了三笠阿克曼，原来就在现实里仅仅隔着一道挂着白板的灰墙。

每天早上，小明都要在妈妈忧虑的神情底下，吞咽吃下几颗维他命，白色的加强钙质，白色中间有线纹的补充铁分，另外还有一颗红褐色作用不明的胶囊。戴上黑框厚片大近视的歪斜眼镜，上课时双手在桌底下互扣掐紧，直到沁出冷汗温湿大片掌心，垂头死盯着密密麻麻的课文，其实根本没在留心听讲，只是眼珠浑浊畏畏缩缩，将存在的意识全部凝聚在某个字与字之间的空隙，进入昨天窝在被里看过的漫画情节，以为这样至少就安全了，可以不受任何外界邪恶力量的胁迫。小明最怕老师当堂叫他回答问题，连刚冒出来的那几根细软的脚毛，恐怕都会于大腿内侧上突然竖起。

仿佛一生下来，小明就得过着这样的日子，怨天尤人于事无补，所以只好学着认命，谁叫自己长不出十五六岁的阳刚血气？如果一天当中，只是被掷纸团拨头发撞胸膛，已经算是侥幸，有一回短裤被几个同学硬生生扯下来，丢向天花板上悬挂的风扇。当老师出现喝止哄堂大笑，急忙按下开关，那条纯白短裤缓缓停止转动，像是漏尿渗透而出的淡黄色块，仿佛仍受离心力的牵引，于裤裆拉链边慢慢晕开一片枯叶般的浮印。

找来各方家长开会商议，依然没有满意的结果，校方给滋事的学生记了大过，爸爸妈妈语重心长的要小明以后小心一点，别跟那些坏同学玩在一起，另外再加一颗粉红色的维他命。

可是，爸爸妈妈不知道的是，这个世界只有出手动粗的坏同学，以及袖手旁观的坏同学，不像是漫画的框格如此分明，单单从绘画的线条和构图，以及人物的出生经历，便可以做出善恶的区别。小明变得更加神经兮兮，每天多穿一条内裤，上课时头垂得更低，不再故意绕进三笠阿克曼的视线，下课便马上跑回家，从漫画井井有条，从右到左的翻页节奏中，寄存活着仅剩的一点本能。

小明从不参加任何课余活动，不过那一天学生会主办了一场coser比赛，大概是为了迎合文化崇拜和青春口味的教学噱头。小明下课后，好奇悄悄步进礼堂内搭起的会场，在急着扮演各种电玩和动漫角色人物的学生群中，第一眼便看到了三笠阿克曼。

果然不出所料，小明为了自己超前的眼光，这辈子以来第一次感到由衷的自豪，三笠阿克曼真真实实恰是三笠阿克曼，整装待发跟着四五个男女同学，一列排开抬起右手抓住拳头，如同锤子拍向胸口。

他们的服饰过于粗制滥造，轻易露出幼稚的马脚，小明心里更加得意忘形，因为自己不需任何外在附加的道具，以及装模作样的姿势，即能够在一瞬间，化身为最逼真的造型。小明往三笠阿克曼的方向走去，塑胶底白鞋每踏出一步，发出像是骨节扭曲迸发的声响，这时整身的肌肉不断膨胀，校服和短裤乃至两条紧束的鳄鱼牌内裤跟着崩裂，张开血盆大口露出尖刺的大牙，将三笠阿克曼身边那些自以为是的家伙，像是一颗一颗的维他命，吞进肚子里。

小明终于变形成为一个颤颤巍巍的巨人，不过最后会把自己的命，留给三笠阿克曼，最沉默且最无情的一击。