重回老地方——老旧至少小流连闲逛之处，如今难得有炽烈太阳高照，一片金光，仿佛可以暂时忘却其伧俗破败。那是几乎空留余船骸的陆上废墟。记忆有的都还在，可不能细看，依稀模糊有个样子，也就够了。岁末的疫情时期，稍有放松的缝隙，未到中午，人客满了。馆子幸好连旁边一间店也租了，当作冷气设备的别馆——原有旧址的挑高吊扇，蓝绿毛玻璃屏风，空气里懒洋洋，只是坐久了，也就热得不行。女跑堂过来写单子，友人要半只琵琶鸭子——其实他们家的八宝鸭是招牌菜，只是得早点预订：记得最好吃的是肚子里的八宝配菜，鸭肉软熟，极易入口，也没膻味，确实美味。女跑堂照例戴了口罩，脸色看不出，语气却不大耐烦，直问要不要捞生——广东人说的挨年近晚，人日未到就要鸿运鱼生了，生意越发难做。我要了个佛钵，她冷冷道：佛钵不美，点另一道吧。忽然忆及秀庭老师，那回午宴是收工餐，还是尾祃？这家惯用柴火烧煮菜肴的餐馆，买少见少，那次几个熟同事饭聚，也就约在这里。秀庭老师总劈头取笑，说我别再吃了，肚子有如大贾腹——身为弟子也能陪笑，没敢回嘴；他们家的白饭是蒸的，高脚的碟盘盛上来，看来不多，但吃着已经觉得很够，老法蒸煮，米饭也带着旧时代风味。