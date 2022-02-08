“聪慧睿智者，应戒免过分精细…”

星云大师说：分享信息：今天正月初七，是华人传统习俗的“人日”——“人类的生日”。作为一个古老节日，“人日”在中国已有2000多年的历史，这是一个思念人、尊重人的节日，也是一个祈福纳吉的好日子。

“人日”源于古老的创世神话传说。远古时期地球上并没有生物，最初由女娲创世，她在7天内每天造出一种生物，前6天诞生了鸡、犬、豕（猪）、羊、牛、马，直到第7天才出现了人。后来，古人在此基础上又衍生出其他人类起源的故事，另外在民间还出现补充说法，比如初九为“天日”，初十为“地日”。

隋代诗人薛道衡在《人日思归》中说：“入春才七日，离家已二年。人归落雁后，思发在花前。”眷眷之情，溢于言表。“人日，需要最大限度尊敬每一个人，所以古代官府衙门在这一天也有不行刑的风俗。相近的理念融入民间，生活中的家长在人日也不可训斥孩子。除了思念人，敬重人之外，“人日”还是祈福纳吉的好日子。相传这一天如果天气晴好，便意味着新的一年里会人事和悦、吉祥平安。

无求

做人要注意三点：无求、无私、无欲。因人到无求品自高、人到无私功自大、人到无欲自然正，能够无求、无私、无欲不就是很好的做人了吗？

要如何做人？委曲求全、识大体，就是做人；谦虚忍让多学习，就是做人；随喜功德莫嫉妒，就是做人；广结善缘、布施欢喜，就是做人。

如何把人做好？应审度自己所长，补强自己不足，如汉朝匡衡（西汉经学家，元帝时位至宰相）的六戒：一、聪慧睿智者，应戒免过分精细；二、寡闻少见者，应戒免闭塞不明；三、勇猛刚烈者，应戒免鲁莽粗暴；四、温良仁爱者，应戒免优柔寡断；五、耽于安舒者，应戒免坐失良机，以及六、粗心大意者，应戒免遗忘漏失。

常乐

美好的人生是人创造的，罪恶的人生也是人造成的，守五戒行十善，做到“常乐柔和忍辱法，安住慈悲喜舍中”，都是做人的道理。

当母亲生下我们，我们就像未经雕琢的矿石，要不断地琢磨，才能成为晶莹剔透。因此我们须经过一再地学习及锻炼，然后在成长的过程中，渐渐产生智慧，此为修行。

有智慧的人，才能为自己及他人解决困难，否则，这个人一定生活得没意义，既为自己带来痛苦，也为他人制造麻烦。智慧是可以培养的，而佛的智慧便是从慈悲心产生的，慈悲心越重，智慧越高，烦恼也就越少。有智慧的人的内心世界经常能保持平静，不受外境所困扰，同时能关怀他人，让自己深入众生的内心世界，这就是慈悲心的表现。