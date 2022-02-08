小时候过年，年初二最热闹，姑妈姑姐这天回娘家拜年，红包收个不亦乐乎。南洋天气那么热，居然偶尔也有桃花，更常插的却是吊钟，我很记得帮大人把沾了水的小棉花团酿在枝桠间，补充水分让花如期绽放，颇有击鼓催花况味，但我喜欢幻想那是雪，延续圣诞树的北方传奇。也养水仙，浸在水里的石卵比花还漂亮，这种误中副车如今叫错重点，最常出现在娱乐版报道明星无意中跃上银幕的曲折过程，总是陪表姐或同学去电影公司投考，结果被星探相中，日后还往往成为影后。芍药则是盆栽的，年二十八九花农和柑橘一起送来，摆在正门两旁，紫中带红或红中泛紫，美丽得很塑胶，而且不香——隔了很多年在《皇冠》杂志读张爱玲详《红楼梦》，劈头恨海棠无香，我马上想起这款年花。其实我们花园也有海棠，似乎一年到晚都开花，花瓣很薄，弱弱的粉红，摸上去透着湿气，倒从来没留意是否缺乏芬芳。