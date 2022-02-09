点智慧：给自己独处的时间

“有外在世界，内在自我的心灵世界一样重要…”

星云大师说：分享网上故事：你是砍柴的，他是放羊的，你和他聊了一天，他的羊吃饱了，你的柴呢？我们花很多的时间去社交，或者给自己安排满满的行程，其实很多时候是在害怕，如果不那么做的话，好像就可能会失去什么。

现代人得失常缠绕于脑、重压于心，我们无法获得真正的安宁。其实，得失并不会因为我们思虑得多就会有所改变。独处是一种选择，虽不热闹但充满智慧，是我们为自己卸下重担的好途径。

不妨试试定期抽出一些时间，抛开过多的无用社交，关掉电脑和手机，一个人安静地度过一段时光。在这样的状态中，以外部的视角审视自己的生活，才能更懂自己，更认清得失的意义，才能将生活看得更明白。

内观

一天当中，我们有群居的生活，也要有独处的时间。独处是要内观，要看无相的世界、听无声的声音。独处的时间并不是读读报纸、看看电视、听听音乐，因为在报纸、电视、音乐里，还是有种种的人我是非、还是有各种的吵杂音声，会扰乱我们不能宁静。所以孤独静处是要让自己不想、不看、不听，那样的时刻才能找回自我。

我们就是要安静地坐着，和自己对话，集中我们的思想，整顿自己优先的事项，确保没有任何消极或负面的东西在自己的思想中推动。这时，我们便会发现每天可以重塑自己、锤炼自己、探索自己，而如果我们不这样做，可能会错失生命中那些美好的契机。

慎独

独处其实不易，锤炼的就是自己的内心，因没有约束而生起的歹念。因此孔子说：“君子十目所视，十手所指”，就是叫人要“慎独”。弘一法师开示“慎独”时就说：“吾等凡有所作所为，起念动心，佛菩萨乃至诸鬼神等，无不尽知尽见。若时时作如是想，自不敢胡作非为。”一个人正派、自律，可以发挥光和热，则独处不怕。而一般人的省察力和改过力，就可由慎独而出生的。

慎独是高度自律的表现，它可以使人保持一贯的道德自觉，有效地守护言行和心念。对于发大心的修行者来说，若能以戒律为指导，严格执行独处“纪律”，福报和智慧自可日日增长，可谓：“修行摄护身口意，独处全仗于自律；看似一时不自在，日后必获大欢喜。”

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